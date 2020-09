“Temptation Island”, prima puntata: tutto quello che è successo

17 Settembre 2020 | 01:46 di Alessandro Alicandri

Sono passate poche settimane per la pausa estiva e ora siamo più che pronti per sbarcare ancora una volta sull'isola delle tentazioni, su "Temptation Island"! In compagnia di Alessia Marcuzzi su Canale 5, abbiamo scoperto le nuove coppie tutte “nip”, quindi non famose che ci accompagneranno nelle prossime settimane. Nella puntata del 16 settembre abbiamo conosciuto le prime dinamiche tra tentatori single e fidanzati.

In sintesi

- Amedeo ammette per la prima volta agli altri ragazzi di aver tradito Sofia in una scappatella di una notte.



- Sofia chiede il falò di confronto e si dice pronta a perdonarlo. Lui, anche se ammette di non sapere se è innamorato o meno, decide comunque di uscire con lei dal programma.

- Davide ammette di avere dei problemi gravi di gelosia verso la sua Serena. Infatti, le impedisce di stare sui social, di vedere amiche o altri uomini ma anche di andare in palestra e uscire senza di lui. Accetta con molta difficoltà i comportamenti divertiti di Serena nel villaggio ma decide di restare nel programm perché vuole sfidare questo suo limite.

La cronaca della puntata

Dopo le clip di presentazione le coppie vedono prima le corteggiatrici e come da rito, i fidanzati scelgono le ragazze che apprezzano di più. Poi sono entrati i single uomini e con lo stesso meccanismo, le ragazze scelgono i loro preferiti. Roberto, uno dei tentatori, ha regalato un braccialetto di benvenuto alla fidanzata Serena, seguito da un altro tentatore, Ettore: anche lui le regala un braccialetto.

Al momento del saluto prima di essere divisi, Carlotta esprime forte preoccupazioni, più delle altre fidanzate, rispetto al comportamento del suo Nello. Vengono prelevate tutte le fidanzate dai tentatori per essere portate nel villaggio, tutte tranne Serena: saranno poi Davide e Ettore insieme a portarla via. Il primo pinnettu arriva per Carlotta: Nello dice agli altri ragazzi prima di entrare nel villaggio “Se voglio la f..., quanta ne volete?”. Non è tutto: Carlotta riceve un secondo filmato in cui ammette che avrebbe relazioni intime con tutte. Già la prima sera Nello parla molto con Benedetta raccontandosi quali sono le loro regole di attrazione.

Ecco il primo pinnettu di Speranza: nel video vede Alberto ammettere per la prima volta senza girarci attorno e davanti agli altri ragazzi di averla tradita e che sente il loro rapporto come abitudine, sentendo forse di non amarla. Speranza, com'è ovvio, è molto arrabbiata.

Focus su Amedeo e Sofia - Sofia viene chiamata per la prima volta nel pinnettu. Il suo Amedeo ammette di averla tradita. Lei ha sempre avuto il dubbio, ma lui non lo ha mai ammesso. Lui infatti ha ricevuto una lettera da una donna (probabilmente l'amante di questo ragazzo) e lei l'ha scoperta.

Focus su Gennaro e Anna - Anna sostiene che Gennaro è una persona che non si è mai dovuta impegnare nella vita perché viene da una famiglia benestante. Lo critica aspramente: “Il nostro rapporto è piatto, in tutti i sensi, lui è come un bambino che vuole una caramella”. In un altro video, lei continua a criticarlo perché non si sa mantenere da solo, appoggiandosi alla famiglia. In un video nel pinnettu, Gennaro si lamenta invece di lei. Dopo il falò dei ragazzi, Gennaro si avvicina alla tentatrice Giulia, un avvicinamento del tutto inaspettato fatto di abbracci e parole dolci. A fine puntata in un'esterna, si vede Anna fare un'esterna con Mario.

Focus su Serena e Davide - In un pinnettu, Davide ammette di essere molto possessivo. Davide non accetta che lei abbia degli spazi di libertà. Davide in questa esperienza è davvero giù di morale: sta sempre da solo e non si diverte. Gennaro gli consiglia di non isolarsi, di stare con le altre persone. In un pinnettu, Gennaro vede un video nel quale lei ammette di sentirsi un po' più libera grazie a Temptation. «Voglio fare tutto quello che mi passa per la testa». Lei, incoraggiata dalle compagne, indossa un costume intero scoperto sui glutei, cosa che il fidanzato Davide le impedisce di indossare. Serena parla con Ettore e cerca di conoscerlo meglio.

Primo falò per le fidanzate

C'è un video per Speranza - Alberto ammette candidamente di stare in una relazione nella quale è del tutto insoddisfatto. “Dopo tutti i tentativi fatti, arrivi alla conclusione che forse capisci di non essere innamorato”. In altro video balla in modo sensuale con un'altra ragazza, abbracciandosi teneramente. La tentatrice in questo caso è Nunzia. A fine serata finiscono abbracciati sul divanetto. Lei lo morde, giocano e sono già molto vicini. Lui le accarezza i capelli. Speranza in quei video non lo riconosce, vede in lui gli occhi di una persona non innamorata. “È molto debole, ha bisogno di qualcuno che le stia accanto, a lui basta che respirino”. Nel terzo video Gennaro piange dopo le critiche ricevute dai compagni per i suoi comportamenti amorosi verso Nunzia: si è inizialmente sentito in colpa ma poi parlando con Nunzia ammette di essersi sentito sereno nei loro avvicinamenti e di andarne fiero.

C'è un video per Carlotta - Molto giocoso, Nello fa lo “stupido” con le altre ragazze ma in particolare con Benedetta, comportandosi come a una festa. Carlotta capisce che non viene più trattata in questo modo così divertito e leggero.

Sofia nel suo primo falò chiede già il confronto anticipato. Amedeo si presenta immediatamente al falò di confronto per fargli vedere i video in cui ammette il suo tradimento. Lui si scusa per non averglielo detto dopo sette mesi in cui respingeva le accuse di Sofia.

C'è un video per Anna - Nel primo video, Gennaro ammette che i suoi genitori sono critici verso la sua relazione con Anna. «Se gli dico quanto ho in banca, lei mi spella». Lei arrabbiatissima, dice che lui vorrebbe solo una donna servile e che non lo sposa proprio perché odia questo suo sentirsi superiore perché ha una posizione economica solida.

C'è un video per Serena - Davide racconta che è tornata con l'ex tre volte. Per evitare di perderla di nuovo, lui le ha tolto i social e ogni libertà, nell'incontrare amici, amiche, per uscire o abbigliarsi come vuole. Lui dice di non trovarla “degna” di certi discorsi e di certe libertà, provando per lei un senso di disistima.

Primo falò dei fidanzati

Non ci sono video per Nello.

Non c'è un video per Alberto.

C'è un video per Gennaro - Anna dice che lui la tratta come una schiava, rinfacciandole i regali e trattandola come se fosse “inferiore”. In un video, si vedono i primi avvicinamenti di Anna nei confronti del tentatore Mario. Mario le ha lasciato in camera la camicia che il giorno prima piaceva tanto a Anna.

C'è un video per Antonio - Vede la sua ragazza Nadia divertirsi e chiacchierare con Stefano, che la corteggia in modo serrato. Durante una serata tutti i ragazzi si denudano davanti a lei e ballano provocandola. Lei reagisce divertita. Lei invita Stefano a divertirsi con loro, ma ammette di essere diverso, di essere in qualche modo anche geloso e distante da quell'atteggiamento dei ragazzi che dicono sì a tutto. in tutto questo Stefano si rivela a Nadia, ammettendo di provare attrazione per lei. Nadia non rifiuta il corteggiamento e tra i due ci sono giochi e scherzi.

C'è un video per Davide - Vede sfilare la sua Serena in abiti trasparenti. Ettore e Serena chiacchierano in riva al mare e si stanno conoscendo. Ettore ammette che potrebbe nascere un sentimento tra i due agli altri ragazzi. Davide, molto cupo, ammette che farebbe un casino se non fosse in questa situazione di separazione: i ragazzi si prendono troppe libertà.