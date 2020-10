“Temptation Island”, quarta puntata: tutto quello che è successo

08 Ottobre 2020 | 00:45 di Alessandro Alicandri

Con la quarta puntata siamo pronti a tornare sull'isola delle tentazioni, su Canale 5 e a "Temptation Island"! In compagnia di Alessia Marcuzzi su Canale 5, abbiamo visto ormai chiarissime le dinamiche tra fidanzati e tentatori con parecchi falò di confronto anticipati. Ecco cosa è successo nella puntata del 7 ottobre.

In sintesi

- Dopo un falò di confronto molto acceso, Serena e Davide decidono di rimanere assieme, lei privandosi meno delle sue libertà e lui cercando di essere meno possessivo nei suoi confronti.

- Antonio, stufo di vedere i comportamenti giocosi e molto affascinati di Nadia nei confronti del tentatore Stefano, la chiama a un falò di confronto anticipato e dopo aver rivisto i video, decidono di tornare a casa insieme. Lui ha ammesso di non essere mai stato troppo limpido nel raccontare i suoi stati d'animo e lei di essersi comportata in modo immaturo.

- Speranza continua a vedere video di Alberto e la tentatrice Nunzia sempre più vicini. Ormai il contatto fisico tra i due è palese, ma Speranza vuole arrivare fino in fondo e non chiede il falò di confronto.

- Salvo, nel vedere alcuni sfoghi della sua Francesca, ha una reazione violenta. Lancia in aria le sdraio in spiaggia e tira un pugno a un armadio

La cronaca della puntata

Davide chiede il falò di confronto con Serena, che si presenta dopo una lunga attesa."Per me è stato difficile accettare cose semplici o banali che mi hanno comunque mi hanno infastidito" dice Davide "in un falò ho visto che stavi cercando un altro, quindi per assurdo mi sono tranquillizzato ma mai avrei pensato tu lo facessi solo per attirare l'attenzione di Ettore”.

Serena ammette di aver bisogno di leggerezza nel rapporto. Confrontandosi con lei mettono in dubbio la relazione (lei vuole sentirsi più libera, lui ha paura che non ci siano più dei sentimenti tra loro). Alla fine si sono detti di amarsi e di voler provare a continuare la loro storia nonostante tutto, sperando in un cambiamento radicale. Serena e Davide escono dai villaggi assieme.

Speranza e Alberto

In un pinnettu, Alberto e Nunzia sono ancora molto vicini. Le tenerezza tra i due sono sempre più romantiche. I due si rivelano di piacersi molto e si addormentano in giardino.

Carlotta e Nello

Nello e la tentatrice Benedetta sono molto giocherelloni. Nello fa trovare un fiore sulla sdraio di Benedetta.

Salvo e Francesca

Salvo in spiaggia racconta di sentirsi molto distante dalla sua ragazza, lamentandosi perché lei è troppo focalizzata nel suo lavoro e alla fine tutta la relazione di riassume nel desiderio di lei nel volerlo cambiare. Questo ha contribuito all'allentamento della loro vita sessuale. "Qui ho capito che forse non è così fondamentale per me queso rapporto, il mio dubbio è se può continuare a farmi stare bene questa vita con lei”. Lei poi, per sicurezza, chiede di rivedere la parte finale del video, dove dice le parole appena citate qui. Francesca va in esterna con Alberto e si sfoga. Salvo ci rimane malissimo e fa dei danni nel villaggio lanciando in aria le sdraio. Salvo commenta "io non posso fare queste figuracce".

Nadia e Antonio

Nadia va in esterna con Stefano in quad. In riva al mare lei dice "inizio a fidarmi di te".

Falò di confronto anticipato tra Nadia e Antonio - Rivedendo i video, lei ammette di essersi comportata in maniera immatura, lui invece ammette che per vari problemi di lavoro si sentiva bloccato nel dirle come si sentiva. La mancanza di affetto genitoriale di Antonio, secondo il suo racconto, lo porta a non esprimere i suoi problemi

Falò delle fidanzate

C'è un video per Speranza - Alberto e Nunzia sono avvinghiati nel villaggio. "Tutto quello che sta succedendo, lo voglio" dice lui. In un nuovo video nell'idromassaggio i due sono sempre più vicini al bacio sulle labbra. Nel frattempo si baciano il collo, si accarezzano sfregandosi dal volto. Anche in sauna, i due ragazzi sono sempre più vicini, il contatto fisico ormai è intimo.

C'è un video per Carlotta - In stanza, Nello ammette di essere attratto dalle ragazze come Benedetta al compagno. Il giorno dopo lei va al mare invitando Nello a seguirla. In un video, si capisce che Nello nota tutto di lei, ogni singolo cambiamento nel vestiario e non solo. In un nuovo video i due provano a conoscersi meglio: si parla di cosa si prova nel separarsi da una donna in giovane o in tarda età. Benedetta le regala una collana che dovrebbe portare fortuna. Lui rivela tutto quello che pensa di lei, dicendole che le piace molto come persona nonostante la sua giovanissima età (22).

C'è un video per Francesca - Salvo sfogandosi invita Francesca a uscire dal rapporto se non è soddisfatta. In un altro video continua a lamentarsi di Francesca e dice di comportarsi in modo molto corretto nei suoi confronti pur essendoci i presupposti per andare oltre con un altra ragazza fuori dai villaggi ma di non farlo per rispetto del rapporto.

Non c'è nessun video per Nadia

Falò dei fidanzati

Non c'è un video per Alberto.

C'è un video per Nello - Carlotta decide di portare in barca il tentatore Antonio. I due hanno un rapporto molto solare, pieno di ironia e con un forte senso di amicizia. Nello nel vedere questi video è gelosissimo. I due vanno poi in spiaggia di notte per dormire guardando le stelle stando vicini.

C'è un video per Salvo - Francesca racconta di tornare a volte a casa stanca, senza voglia di fare l'amore. Lei ammette: "Un giorno vorrei svegliarmi, non ricordare più nulla e ricominciare da capo". Dopo il falò, proprio per le parole dette in cui lei si dice stanca del rapporto, tira anche un pugno a un armadio. Lui dice: "ora come ora io mi ritengo single".

C'è un video per Antonio - Stefano in riva al mare dice a Nadia "voglio fare l'amore con te". Lei risponde che c'è un interesse nei suoi confronti e in effetti lei lo corteggia molto con giochi e scherzi. Antonio in un altro video vede i due ballare e corteggiarsi. Francesca fa capire a Nadia la realtà del loro rapporto fatto di attrazione e forte interesse reciproco. Antonio decide di chiedere un falò di confronto anticipato e lei si presenta senza troppe titubanze.