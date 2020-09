“Temptation Island”, seconda puntata: tutto quello che è successo

23 Settembre 2020 | 23:01 di Alessandro Alicandri

Dopo la prima puntata siamo pronti per riaffacciarsi ancora sull'isola delle tentazioni, su Canale 5 e su "Temptation Island"! In compagnia di Alessia Marcuzzi su Canale 5, abbiamo imparato a conoscere le nuove coppie che ci accompagneranno nelle prossime settimane. Nella puntata del 23 settembre abbiamo visto approfondirsi le dinamiche tra fidanzati e corteggiatori.

“Temptation Island”: le coppie, i single, i falò e le puntate



In sintesi

- Gennaro chiede un falò di confronto con Anna dopo le sue continue affermazioni critiche su di lui. Anna rifiuta di vederlo, lui decide di andarsene. Alessia Marcuzzi riesce poi a convincere entrambi a incontrarsi, ma il loro confronto diventa una lite senza via d'uscita. Lui decide quindi di lasciarla definitivamente. Pochi giorni dopo, ritratta e vuole rivederla in un nuovo falò speciale.

- Una nuova coppia, Francesca e Salvatore, sbarcherà a Temptation Island nella prossima puntata del 30 settembre.

La cronaca della puntata

Anna e Gennaro - Gennaro accusa Anna di non avere niente da lei dal punto di vista umano, niente che giustifichi un rapporto sentimentale. Anzi: è piena di pretese. Secondo Anna invece, Gennaro è voluto andare a Temptation per ridicolizzarla. Al centro dei loro problemi di coppia ci sono sempre i soldi. Gennaro al pinnettu vedere Anna portare Mario in esterna. Durante un giro in barca, i due i due si cambiano parole dolci. Tra una chiacchiera e l'altra, lui manda delle frecciatine parecchio velenose verso Gennaro. Lui è esausto del suo atteggiamento ma più triste che arrabbiato: sta valutando di chiedere un falò di confronto e poi decide: Anna vuole un confronto anticipato.



Attenzione: dopo aver ricevuto l'invito da parte di Gennaro, Anna rifiuta il falò confronto anticipato. Lui così decide comunque di lasciare il villaggio e andarsene. Lei, anche se all'inizio dice di non volerlo incontrare accetta il confronto con Gennaro. Mario, il ragazzo che durante l'esperienza ha avuto un contatto con lei, rivela che lascerà il villaggio perché ormai disinteressato a rimanere lì.

Falò di confronto di Anna e Gennaro - Nel loro confronto Anna dice di essersi sentita umiliata, di essere stata paragonata a un parassita. Iniziano a vedere i video, ma pochi in realtà perché lui arrabbiatissimo dice che lei non è una vera donna, che ha fatto solo un'esame all'università e che è vergognosa perché ha detto parole terribili rivolte a lui e alla sua famiglia. Alla fine del loro confronto lui decide di lasciarla e va via. Gennaro, dopo qualche giorno, ha chiesto un falò di confronto straordinario con lei. ”In una settimana non puoi smettere di amare una persona. Dobbiamo imparare a dialogare in maniera differente”.

Davide e Serena - Serena acconta che con il suo ex (mentre già frequentava Davide) c'è stata una ricaduta di carattere fisico. I due hanno quindi avuto dei rapporti intimi durante la prima fase di relazione con Davide.

Nadia e Antonio - Nel pinnettu lei vede un video in cui il suo Antonio dice (in sintesi) che è Nadia una sorta di mantenuta. Lui racconta che è una nullafacente che preferisce dormire. Nadia, visto il filmato, comincia a aprirsi e a raccontare la sua storia: dice di essersi spesso sentita una fallita anche quando stava con i genitori. Accusa il suo fidanzato di essere molto distante fisicamente da lei e di metterla continuamente sotto pressione.

Falò fidanzate

C'è un video per Carlotta - Il suo Nello ammette di non volersi sposare con lei. La single Emanuela lo rimprovera: anche secondo la tentatrice dopo così tanti anni assieme è strano che non abbiano ancora deciso di prendere questa decisione. In un altro video Nello continua a scherzare con tutte le ragazze, per non combinando niente di grave. In particolare a Nello piace la bionda Benedetta. Il problema di Carlotta di contro non sono i comportamenti specifici ma il senso di incertezza che trasferisce Nello: se si sposa non vuole arrivare al divorzio ma vuole un legame per sempre.

C'è un video per Speranza - Alberto decide di portare in spiaggia Nunzia per un aperitivo romantico. Sorseggiando alcolici e mangiando patatine, parlano di Speranza. "È una ragazza che si adatta”. Alberto rivela a Nunzia di trovarla molto nelle sue corde, secondo lui lei è una donna che può capirlo. Nunzia corrisponde i suoi sentimenti. Il loro aperitivo, sul finale, si rivela piccante, con parole che suggeriscono la voglia di stare più vicini fisicamente. In un altro video, forse scherzando, Alberto si inginocchia davanti a lei e le dà una sorta di pegno d'amore. Non è tutto: lei balla attorno a lui e lo spoglia. La situazione è sempre più piccante. Ormai, in qualche modo, fanno coppia fissa nel villaggio. Speranza vorrebbe chiedere un falò di confronto ma Alessia invita a pensarci e si offre per parlarle e capire con lei che scelta fare.

C'è un video per Anna - Gennaro chiacchiera con Giulia: i due approfondiscono la conoscenza e Giulia tra le lacrime per il racconto della sua infanzia, lo abbraccia. Dice riferendosi a lei "voglio una donna così al mio fianco, per i sacrifici che ha fatto, lei è una donna". Giulia rivela a Gennaro che è una bella persona e si chiede come fa a stare con una come Anna. Gennaro in tutto questo è sulle sue, molto pensieroso. in altri video, lui continua a corteggiare Giulia e lei risponde sensuale alle avances. Al mare di notte, lui la invita a vedere le stelle a largo, dove non si possono nemmeno sentire i microfoni.

C'è un video di Serena - Davide racconta della sua gelosia possessiva. Secondo lui Serena è una persona che non sa gestire la sua libertà.

Non c'è un video per Nadia.

Falò fidanzati

Alberto si dice sereno e di comportarsi da “libero”. Non ci sono video per lui.

C'è un video per Nello - Carlotta va nella stanza da Antony e lo cerca. Si trova molto bene con lui, apprezza la sua cultura (ha una laurea in giurisprudenza) e la sua bellezza. Antony le bacia su una spalla. I due hanno una forte intesa e sulla spiaggia ridono e scherzano continuamente. Nello è gelosissimo. Antony accarezza Carlotta teneramente. Arrabbiato, Nello al villaggio fa delle trazioni su una trave della casa.

C'è un video per Gennaro - Anna continua a lamentare nei video l'immaturità di lui, la sua incapacità di badare a se stesso. "Provo vergogna per lei" risponde. Gennaro chiede il falò di confronto anticipato.

C'è un video per Antonio - Nadia dice "Non sto bene con lui e non riesco a fare niente, lui non mi lascia vivere, mi dà fastidio, è stressante il suo modo di fare”. Nel frattempo continua a avere un certo coinvolgimento con il single Stefano che diventa sempre più fisico. In tutto questo Antonio dice di non sentirsi molto geloso.

C'è un video per Davide - Serena si apparta con Ettore, ragazzo con il quale c'è una certa attrazione. È lei a proporre di andare in spiaggia assieme. Gli sguardi di intesa sono sempre più intensi. Insomma, sembra si piacciano molto. Il problema è che Serena sembra non voglia andare oltre il limite: Serena appare addirittura infastidita dall'eccessiva presenza di telecamere e microfoni. Lui vorrebbe chiedere il falò di confronto. Dopo i video visti, gelosissimo, passa tutta la notte sveglio per riflettere.