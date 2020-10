“Temptation Island”, sesta puntata: tutto quello che è successo

20 Ottobre 2020 | 23:12 di Alessandro Alicandri

Abbiamo visto la sesta e ultima puntata sull'isola delle tentazioni, su Canale 5 e nella tappa finale di "Temptation Island"! In compagnia di Alessia Marcuzzi su Canale 5, abbiamo visto l'ultimo falò e i primi falò di confronto finale. Ecco cosa è successo il 20 ottobre.

In sintesi

- Alberto e Speranza al falò di confronto si lasciano. Subito dopo il falò, Alberto ha contemporaneamente cercato di ricucire con Speranza e imbastire una frequentazione segreta con la tentatrice Nunzia. Smascherato nell'incontro con Alessia Marcuzzi di un mese dopo, dice di amare ancora Speranza e di volerla riconquistare. È emersa la teoria secondo la quale Alberto stia simulando tutto per salvare l'immagine dei suoi locali.

- Carlotta e Nello sono tornati a casa ancora fidanzati, ma con riserva. Carlotta, molto arrabbiata per gli atteggiamenti di Nello, non l'ha subito perdonato. Così hanno deciso di riazzerare tutto e ripartire da capo. Nello così ha ricominciato a corteggiarla come se non stessero ancora assieme. Sono tornati un mese dopo fidanzati e Nello ha fatto una promessa: le vuole chiedere di sposarsi.

- Gennaro dopo un mese dalla fine dell'esperienza ha tentato un ravvicinamento con Anna, che lei ha rifiutato. Gennaro poi avrebbe chiesto di fingere di tornare assieme raccontando a tutti che il programma è falso. Lei ha rifiutato e ha raccontato questi fatti a Alessia Marcuzzi.

- Sofia e Amedeo, dopo essere usciti dai villaggi mano nella mano, si sono in realtà poi lasciati. Sofia si è resa conto di non voler più amare per entrambi. Amedeo la vorrebbe vicina e soffre molto questo allontanamento.

La cronaca della puntata

Seconda parte del falò di confronto finale tra Speranza e Alberto - Alessia Marcuzzi chiede Alberto se è ancora innamorato di Speranza. "Non mi sono limitato su niente. Nunzia è una ragazza che mi fa stare bene, è una ragazza che assomiglia molto a Speranza ma ha tirato fuori da me lati belli del carattere che nemmeno conoscevo”. "A Speranza voglio tanto bene, ma questo percorso mi ha dato emozioni che con lei non provo più. Per il percorso fatto, credo di non essere più innamorato di lei”. Alberto decide di uscire da solo, anche se lei ci tiene molto a lui.

Alberto decide poi di incontrare Nunzia. Lui chiede spazio perché si è appena lasciato con Speranza. I due dicono di volersi frequentare anche fuori.

Carlotta e Nello - Nelle ultime giornate nel villaggio, lei si è mostrata molto scettica sulla possibilità di poter coronare il suo sogno di sposarsi con Nello. Quando saluta Antonio, il tentatore che va via dal villaggio, scoppia in lacrime. Il motivo del pianto, in realtà, sono i comportamenti di Nello. "Ha rovinato tutto, sapeva che non l'avrei perdonato”. Viene chiamata per l'ultima volta nel pinnettu dove vede un bilancio dell'esperienza di Nello con Benedetta. Lui organizza una festa di compleanno privato con lei: le fa trovare anche una torta e dei fuochi d'artificio. Dopo la festa, i due sono sdraiati sul divano: Benedetta lo riempie di complimenti e alla fine si addormentano vicinissimi sul divanetto.

Falò di confronto finale tre Carlotta e Nello - Carlotta si sfoga con Nello mentre riguardano i video, dove si spiega come Nello abbia "confuso le acque" uscendo con Ester anche se in realtà voleva stare con Benedetta. Lui nega tutto: "Ho sempre pensato a te, voglio solo te". Lui sostiene di essersi semplicemente messo in gioco. Poi vedono i video al villaggio con Carlotta. Lui dice che Benedetta non l'avrebbe mai baciata. Lei dice di essere rinata ma di essere venuta a Temptation pensando solo a lui. Lei è molto diffidente e non gli crede. Ma l'amore ha trionfato: alla fine i due decidono di uscire insieme.

Dopo un mese

Alberto ha tentato di ricucire con Speranza, ma lei all'inizio non ha mai risposto ai messaggi. Alberto ha provato a parlarne con i genitori di lei per incontrare di nuovo Speranza e potrci parlare. I due si sono poi incontrati perché hanno un cane in comune, Leo. La versione dei fatti raccontata alla redazione di Temptation è diversa da quella che arriva da Nunzia. Nunzia racconta che si sono sentiti al telefono: lo chiama da un numero sconosciuto o dal numero di uno dei locali che Alberto gestisce. Dice a lei di esserne uscito male dal programma e che oggi la sua priorità era salvare l'immagine dei suoi locali. Il motivo delle chiamate anonime è che non vuole che la mamma di Speranza, che lavora nel settore della telefonia, possa rintracciare lechiamate. Lui in realtà ha anche di conoscere meglio Nunzia, ma ha chiesto anchedi aspettare che si calmino le acque. In realtà poi si sono visti e parlati in macchina. In quell'occasione Speranza lo chiama in quel momento e lui dice di essere con il mister del calcio. Alberto e Nunzia, in quell'incontro, si sono salutati con bacio appassonato. Si presenta anche Alberto per un confronto.

"Hai fatto un gioco sporco" dice Speranza. Lui si difende così: "Quando sono uscito sentivo una mancanza assurda di Speranza, però non toglie il fatto che quello che ho vissuto nel villaggio fosse vero”. Nunzia: "A me diceva che non c'era più un futuro nel rapporto con Speranza”. Alberto ribadisce di voler stare con Speranza, dicendo di essere ancora innamorato di lei. Seguendo il racconto di Nunzia, lui voleva cambiare telefono per potersi sentire serenamente con lei. In studio, se non fosse stato rivelato questo doppio gioco, lui le avrebbe chiesto di sposarla.

Gennaro e Anna - Gennaro e Anna arrivano separati. Lui non vuole raccontare niente in merito a quello che è successo dopo. Anna invece racconta che lui l'ha chiamata piangendo per ricucire e ai suoi rifiuti ha detto "fingiamo di essere tornati insieme perché così possiamo dire alle persone che è stato tutto finto e io nesco pulito e ne esci pulita anche tu”. Alessia fa vedere a Anna un video del single Mario, che le chiede si amarsi un po' di più. I due si sono sentiti dopo la tramissione hanno poi preso un caffè assieme dopo l'incontro finale con Alessia. “Mario è una persona che mi dà tanto conforto” dice lei.

Carlotta e Nello - Carlotta racconta che Nello ha cercato di riconquistarla facendole trovare dei fiori e poi parlando con la mamma e il papà di lei. Poi ha cercato di riconquistarla con delle lettere, una delle quali gliel'ha fatta trovare in negozio dove Carlotta lavora. Ora sono tornati assieme, ripartendo un po' da zero. Step by step, stanno tornando a avere una relazione sana e positiva.



Serena e Davide - I due stanno assieme. Dopo l'esperienza hanno capito che si sono fatti un po' del male, ma dopo pochi giorni la cosa si è risolta. Il tentatore Ettore ha scritto a Serena, ma in modo molto sereno, solo per sapere come stava. Davide promette di smettere di essere meno geloso, lasciando degli spazi maggiori per vedere altre persone assieme, anche se la sua natura e il suo carattere rimangono gli stessi.

Francesca e Salvo - I due stanno ancora insieme, anche se secondo Francesca c'è bisogno di tempo per capirese le cose sono davvero migliorate.

Sofia e Amedeo - Sofia e Amedeo si sono "allontanati", perché Sofia si è resa conto di non poter amare per due.



Nadia e Antonio - I due grazie all'esperienza nei villaggi hanno capito che dovevano trovarsi a metà strada per risolvere i problemi i coppia.