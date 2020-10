“Temptation Island”, terza puntata: tutto quello che è successo

01 Ottobre 2020 | 01:12 di Alessandro Alicandri

Dopo la seconda puntata siamo pronti a tornare sull'isola delle tentazioni, su Canale 5 e su "Temptation Island"! In compagnia di Alessia Marcuzzi su Canale 5, abbiamo visto approfondirsi le dinamiche tra fidanzati e tentatori con molti colpi di scena. Ecco cosa è successo nella puntata del 30 settembre.

In sintesi

- In un nuovo falò di confronto straordinario, Gennaro cerca di ricucire il rapporto con Anna. Anna invece non è disposta a continuare il rapporto e decide che è finita.

- Alessia Marcuzzi incontra in separata sede Speranza per discutere di come si sente di fronte ai comportamenti di Alberto con Nunzia. Speranza decide di rimanere nel programma nonostante tutto.

- Entra ufficialmente nel villaggio la nuova coppia formata da Francesca e Salvatore, divisi da un calo di passione.

- Davide, il ragazzo di Serena, è stufo di vederla nei video in comportamenti molto liberi e chiede il falò di confronto.

La cronaca della puntata

Riprendiamo dal nuovo falò di confronto straordinario tra Anna e Gennaro. Dopo alcuni giorni dalla loro rottura, Gennaro sente la mancanza di Anna e chiede di incontrarla di nuovo, perché la ama ancora. Lei si presenta e lui le legge una lettera. "In modo diverso, ci siamo mancati di rispetto e abbiamo perso di vista quello che proviamo”. "Invece di vedermi come un nemico, lasciami entrare nelle tue debolezze”. Lei non è della stessa idea, è molto sulla difensiva. "Io ho visto in lui lo stesso atteggiamento di sempre". Anna dice "Sono innamorata ma non ce la faccio più, per me questa era l'occasione per stare dentro o fuori". Anna chiede a lui di vedere un video: Anna incontra il single Mario, che nel frattempo ha anche lasciato il villaggio. Lei gli accarezza i capelli, gli dice che vuole un uomo dal quale non vuole difendersi. I due si abbracciano, si coccolano. Anna e Gennaro cercano un chiarimento ma non lo ottengono: Anna è avvilita e non vuole più avere a che fare con lui. "Speravo in questa cosa per farmi ascoltare e anche qua, pensa solo a se stesso, al suo orticello. Il problema mio, per lui, non sarà mai un problema".

Carlotta e Nello - Lui continua a esprimere a gran voce le sue preferenze per la tentatrice Benedetta. In un altro video, Nello corteggia anche Ester e la porta in esterna sulla moto d'acqua. Benedetta si confida con un'altra tentatrice: dice che Nello si trattiene, che fa il falso, che vuole dimostrare qualcosa alla sua ragazza. "Gli piaccio ma non vuole esporsi" dice Benedetta. Continuano per Carlotta i video nel pinnettu dove Nello e la bionda tentatrice ballano complici, tra provocazioni e allusioni. Nello dopo il falò continua a flirtare con Benedetta.

Speranza incontra privatamente Alessia Marcuzzi per parlare di Alberto. Speranza ammette di non sentirsi bella. "Mi stai sorprendendo tanto invece, stai diventando una donna sempre più forte" dice lei. Speranza, indecisa sul da farsi con Alberto, decide di rimanere. In un pinnettu Alberto parla con i suoi compagni della tentatrice Nunzia. Anche il giorno dopo i due sono sempre più vicini, addirittura lei le canta "l'emozione non ha voce". Sono abbracciati sui divani, si coccolano. Il loro rapporto è sempre più stretto.

Nadia e Antonio - Lei racconta di essere molto cambiata dopo la morte di suo fratello. Dice che ha bisogno di sentirsi più protetta dopo quel tragico evento e lui non è abbastanza affettuoso. In tutto questo, Nello si lega moltissimo a Stefano. Alle ragazze ha detto che Antonio ha avuto una reazione aggressiva per una reazione stupida e dopo averla trattata male, la buttava fuori di casa. Antonio in un video vede a sapere che Stefano ha deciso di abbandonare il villaggio. Lei ci rimane malissimo, ma dopo qualche ora torna per non rimanere chiuso in stanza da solo per un giorno e mezzo. Stefano e Nadia mangiano insieme e lei si fa corteggiare.

Entrano nel villaggio Francesca e Salvatore, la nuova coppia. Nel primo pinnettu, lui ammette che la loro passione è molto scemata e che è sempre stata salvifica nel corso del loro rapporto. In un pinnettu visto da Salvo, lei conferma il calo della passione perché non c'è complicità mentale.

Serena e Davide - Davide è un'anima in pena, sempre da solo, ossessionato dai comportamenti "liberi" di Serena. In un pinettu, Davide vede la sua ragazza chiedere di Ettore, dispiaciuta per il suo allontanamento. Si sfoga con Antonio lamentandosi del comportamento distante di Ettore. "Se mi vuoi sbattimi al muro" dice Serena. Davide chiede un falò di confronto anticipato.

Falò delle ragazze

C'è un video per Carlotta - Nello continua a corteggiare Carlotta e lei risponde da vera tentatrice. Nell'esterna assieme, la prima con Benedetta, i due nuotano vicini, brindano. Dopo averli visti dice: "Io lo odio". Capisce che c'è una grande differenza: lei vuole un matrimonio, dei figli, lui invece niente di tutto questo.

C'è un video per Speranza - I due ballano assieme, si coccolano continuamente. Le chiacchiere tra i due sono sempre più serie, si parla di un'attrazione fatale. Decidono persino di dormire insieme sul divanetto rimanendo fuori per tutta la notte. In un altro video, sono molto vicini e quasi si baciano. I due entrano in acqua mano nella mano e abbracciati guardano gli scogli. Sembra una coppia di innamorati. Abbracciati in riva al mare, si scambiano effusioni. In un altro video, ammette che è arrivato sull'isola "scoppiato" e che ora finalmente si sente rilassato. Ammette di sentirsi in crisi e che se dovesse scegliere, lascerebbe Speranza.

Non c'è nessun video per Nadia.

C'è un video per Francesca - Salvo rivela di sentirsi un po' "fissato al palo". Vuole provare a pensare un po' più a se stesso. Racconta alle ragazze della loro crisi sentimentale, che passa molto dal calo del desiderio. "Ho avuto più di qualche occasione per tradirla", ma non dice se l'ha effettivamente tradita.

Non c'è nessun video per Serena.



Falò dei ragazzi

C'è un video per Nello - Carlotta chiacchiera molto con Antonio e si sfoga sul loro rapporto. Il contatto fisico con lui è molto intenso. Carlotta lo riempie di complimenti in riva al mare, tra i due c'è una simpatica complicità.

Non c'è un video per Alberto.

C'è un video per Antonio - Nadia fa un'esterna con Stefano e fanno un giro in moto. Nel loro dialogo, Stefano la provoca, cerca di capire fino a che punto si vuole spingere Nadia. Il giorno dopo esce di nuovo con Stefano. per un giro in barca. I due nuotano in metto al mare abbracciati. Antonio racconta di essere molto focalizzato sul lavoro.

C'è un video per Davide - Serena ammette di volersi sentire libera con il tentatore Ettore. Ma non è l'unico: tra i ragazzi sembra apprezzare molto anche Alberto. Infatti scarica Ettore, salvo poi cercarlo poco dopo stupendosi della sua distanza, di non averla più corteggiata, con invadenza se necessaria.