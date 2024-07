“Temptation Island”: tutte le canzoni del 2024

Un elenco aggiornato dei brani usati in ogni puntata del programma campione di ascolti su Canale 5 Redazione Sorrisi







Amori, tradimenti, pinnettu e falò incredibili. Le ragioni del successo di "Temptation Island" sono un milione, ma tra tutte queste ragioni una di quelle che ci fa impazzire di gioia, sono i brani usati durante le puntate: sono tanti, di repertorio vario tra le grandi hit dell'estate 2024 o di quelle passate, ma anche tante perle rare pescate dalla grande musica italiana e internazionale.

"Temptation Island" è un gioco in cui si vedono tantissime persone parlare, ma sono numerosi anche i momenti di silenzio tra corteggiamenti fatti di sguardi, minuti di sofferenza o rabbia e falò fatti di attese e tensione. È qui che la musica diventa protagonista entrando a far parte della narrazione. Ecco i brani usati, divisi per puntata.

I brani della puntata del 27 giugno