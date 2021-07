“Temptation Island”, tutto quello che ci ricorderemo dell’edizione 2021

Il programma in onda su Canale 5 è stato anche quest’anno un successo: eccolo in pillole. Filippo Bisciglia Alessandro Alicandri







Tra rappacificazioni, nuovi flirt e liti irrimediabili, si chiude un’altra grande edizione. Qui vi raccontiamo i momenti più... caldi della stagione.

Sorpresa dell’edizione: Filippo Bisciglia

Negli anni, il conduttore storico della trasmissione non ha solo studiato le dinamiche di “Temptation Island”, ma le ha fatte sue. Era “in erba” nel 2014 ma oggi è un abile “terapeuta del falò”. Con un pizzico di sadismo richiesto dal gioco, ma anche con enorme capacità di ascolto, ha assolto sempre al meglio la sua missione: mettere di fronte i fidanzati alla pura verità. Più del solito si è distinto con decisioni taglienti (come congedare Valentina e Tommaso quando lei si sentiva in colpa per i tradimenti fatti da lui) e ha suggerito a Claudia, fidanzata con Ste, il momento ideale per un falò di confronto anticipato.

La fidanzata più spietata

Manuela, legata a Stefano, in realtà non ha mai perdonato alcuni suoi tradimenti del passato, scoperti controllandogli il telefonino. Non passa nemmeno un giorno che nel villaggio lei racconti a tutti cosa pensa del suo ragazzo senza peli sulla lingua. Manuela stava cercando la prova del nove o il suo era solo desiderio di vendetta? Il tentatore Luciano l’ha accolta a braccia aperte.

Il fidanzato più provolone

Sì, alcuni fidanzati e fidanzate arrivano qui con l’idea di... divertirsi. È il caso di Federico, che da subito ha fatto di tutto per conquistare la tentatrice Vincenza, comportandosi con lei come un vero corteggiatore. La fidanzata Floriana è delusa, ma (a sorpresa) al falò lui nega ogni attrazione per la single.

La miglior coppia (finita male)

È quella formata da Valentina e Tommaso: hanno 19 anni di differenza d’età. Lui è gelosissimo ma nel villaggio, dopo i primi video di Valentina in costume vicino ad altri ragazzi, va in crisi. Reagisce in modo inaspettato “innamorandosi perdutamente” della tentatrice Giulia, baciandola senza nascondersi dalle telecamere. Valentina lo lascia quasi subito, al falò di confronto.

La miglior coppia (finita bene)

Di certo è stato un azzardo fare “Temptation” a poche settimane dal matrimonio, ma Ste e Claudia hanno scoperto grazie al programma di avere solo piccoli problemi di comunicazione che la separazione di pochi giorni in tv ha aiutato a risolvere. Il matrimonio, fissato per il 7 agosto, sembra per ora salvo. Lei ha promesso maggiore trasparenza nel dire come sta e lui dice di voler mostrare più interesse per lei, comportandosi ogni giorno in maniera meno aggressiva.

Le due migliori tentatrici e i due migliori tentatori

Sono 25 i ragazzi e le ragazze single che hanno fatto il possibile per cercare di mettere in discussione il rapporto delle coppie, ma solo pochi sono riusciti a fare breccia nel cuore dei partecipanti. Ecco le tentatrici e i tentatori che si sono fatti notare per la loro sensualità e per il loro carattere:

Carlotta e Vincenza

Davide e Luciano

Personaggio rivelazione

Alessandro è il primo caso di fidanzato preso in giro dalle tentatrici! Il motivo è anche la ragione per cui la fidanzata Jessica l’ha portato lì: da anni per lui la forma fisica è diventata una fissazione preoccupante. Alla produzione ha chiesto cibo adeguato, integratori e attrezzatura per allenarsi. La tentatrice Carlotta ha comunque apprezzato la sua simpatia.

Le frasi che ricorderemo

Tommaso: «Non siamo venuti qui per farci ingelosire»

Ste: «Sei una s***nza ma ti amo» - Filippo Bisciglia: «Decidi di tornare con la tua ragazza?» - Ste: «No, decido di tornare a casa con mia moglie»

Federico: «Bacio più il cane che la mia fidanzata»

Manuela: «Se hai un bel corpo fai avvicinare, se hai una bella testa puoi intrattenere, ma solo se hai un bel cuore fai restare»

Alessandro: «Jessica non mi interessa» - Filippo: “No, invece ti interessa» - Alessandro: «Jessica mi interessa, Filippo»

Federico (accusato di aver tradito la fidanzata Floriana): «Mi sono comportato così perché ti amo da morire»

La playlist

Ogni anno il regista Andrea Vicario e l’editor Andrea Baglio (che si occupa della musica nel programma) ci regalano una colonna sonora apprezzatissima dal pubblico, con brani del passato e del presente, per lo più italiani. Ecco 16 canzoni speciali di questa edizione.