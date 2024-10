“Temptation Island” un mese dopo. Cosa è successo alle coppie dell’autunno 2024

Abbiamo le risposte che stavamo aspettando: ecco cos'è successo a qualche settimana dalla fine del programma Redazione Sorrisi







Si è chiusa il 22 ottobre una nuova edizione autunnale di "Temptation island". Ecco com'è andata a finire con tutte le coppie partecipanti del programma un mese dopo la fine della loro esperienza nei villaggi. Ripercorriamo tutto quello che abbiamo visto su Canale 5 in ordine di apparizione.

Alfonso e Federica: si sono lasciati

Alfonso un mese dopo ha capito che nel rapporto con Federica c'erano grandi problemi, perché lei era ancora molto presa dall'esperienza nel villaggio e meno dal loro rapporto. Federica non è mai tornata nella loro casa costruita assieme. Alfonso è ancora innamorato. Si sentono e si sono anche visti, ma non vede più la Federica che conosceva prima. È lei ad aver lasciato lui. Lei dice a lui di voler vivere un momento da sola, senza di lui ma Alfonso crede che ci sia dell'altro. Si augura di non tornare a essere la persona di prima. Alfonso pensa che non smetterà di amarla mai, e di volere con lei (o senza di lei) un futuro sereno con un progetto di famiglia.

Federica al falò era felice di rivederlo ma appena tornati nelle camere, Alfonso avrebbe chiesto di "cancellare" qualsiasi ricordo di Stefano, il single che lei ha conosciuto. Tornato a Napoli, ha effettivamente chiesto una pausa nel rapporto, una pausa che lui non ha rispettato. Ogni incontro scaturiva in una discussione e quel percorso di avvicinamento a un'altra persona (il single), Alfonso non l'ha mai superato. Le dinamiche tra loro erano le stesse e lei non era pronta a tornare in cattivo umore avendo sempre le stesse discussioni. Con sincerità, ha capito che non provava un senso di mancanza per Alfonso. Nel frattempo ha sentito Stefano, il single, in modo interessato. Si stanno conoscendo. Ammette di non essere più innamorata di Alfonso.

Giulia e Mirco: si sono lasciati

Mirco si presenta con la single Alessia. Alessia e Mirco hanno cominciato a frequentarsi, si sono visti tre volte e stanno benissimo. “È un ragazzo di valori che oggi non si vedono più, è una persona preziosa e io ci tengo tantissimo a lui“ dice Alessia, mentre lui si emoziona. "Spero che ci sia un domani insieme a lei" dice Mirco. Lui sente di provare delle emozioni nuove e molto belle, c'è un bel sentimento.

Con Giulia si sono risentiti e rivisti una volta e ogni giorno si sentono. Giulia ha riprovato a riallacciare un rapporto che l'avrebbe portato ad andare avanti, capendo che il sentimento era scemato. Giulia non è potuta andare ad Arezzo da lui perché Alessia ha i suoi effetti personali in casa e le chiavi di casa. Gli mancava l'affetto più di ogni altra cosa e con Alessia l'ha trovato.

Giulia conferma che Mirco e Alessia hanno dormito assieme subito dopo la fine del falò. Lei voleva sapere da Mirco la verità, attraverso delle ammissioni che pensava fossero dovute dopo 9 anni, ma che non sono arrivate. "Lui mi ha uccisa lì, vedere certe cose mi ha fatto sentire impotente" dice. Oggi è tornata a sorridere, sapendo che la loro rottura è definitiva. Non ha rancore verso Alessia. Si augura di essere serena e sorridente.

Anna e Alfred: si sono lasciati

Alfred dice: dopo il villaggio si sono visti con la single Sofia ma non è scattato null'altro. Con Anna si sono visti e hanno discusso. Lui le ha chiesto scusa per quello che ho successo e ha preso una decisione importante: quella di non prenderla più in giro. Si è scusata con i genitori di lei, con i quali è molto legato. "Sono un ragazzo che ha capito che ha sbagliato e deve maturare". Augura a se stesso di poter migliorare sempre di più, tirando fuori il meglio di sé stesso. Alfred ora è single.

Ecco la verità della single Sofia: Alfred ha chiesto a Sofia di andare a letto insieme poco dopo essersi lasciato con Anna. Dopo un weekend assieme dopo aver comprato persino un biglietto per andare a New York e appena tornato a Parigi l'ha lasciata. Sofia ha capito che la stava usando per i suoi comodi e che voleva tenere i piedi in due scarpe. In realtà avrebbe "rispettato" un patto fatto con Anna nel quale lei sarebbe tornata con lui se in questa intervista fosse tornato da solo. Sarà vero?

Anna conferma di aver visto Alfred, il quale ha ammesso che stava frequentando Sofia. Alfred dice a lei: "Io ho sbagliato ma tu hai fatto peggio". Alfred prima di "Temptation" le aveva promesso che avrebbero abitato assieme e avrebbero avuto un figlio assieme. Alfred tornando dal viaggio a Milano da Sofia, ha capito di voler tornare con Anna. Lei ha rifiutato. "Non voglio più amare per due" dice.

Titty e Antonio: si sono lasciati

Titty dice che si sono sentiti con Antonio solo una volta. "È stato cattivo e menefreghista, una persona così non la voglio mai più”. Dice che lui l'ha portata nel programma con l'inganno con l'idea di lasciarla platealmente, trovando un coraggio che forse non aveva. Titty è stata male, perché la sua vita è dovuta ripartire letteralmente da zero. Titty ora è serena, vuole comunque bene a Antonio. Augura a se stessa di essere felice, di darsi forza e trovare in futuro una persona che la ami. Non tornerebbe più con Antonio.

Antonio dice di star bene. Non ha voluto sentirla, deluso anche dal fatto che Titty ha detto di essere stata trattata male da lui, offesa anche sul suo fisico. Dice di voler pensare a sé stesso e di trovare in futuro una persona che lo lasci un po' più libero. Non c'è stato un chiarimento con lei per una mancanza di coraggio. Ha ammesso che Titty è stata importante per portarlo a avvicinarsi alla sua famiglia, ma che non c'è più il sentimento necessario per stare insieme. Si parla di Saretta, la single: si sono sentiti ma non c'è stato altro che qualche scambio. Ora vuole stare da solo.

Diandra e Valerio: stanno insieme

È confermato: stanno ancora assieme. Il loro rapporto è maturato e si è evoluto, cercando ascoltarsi di più. Sono tornati a amarsi come un tempo rispettando reciprocamente i loro spazi. Hanno trovato un po' di tempo per stare vicini. L'idea è quella di avere una famiglia, parlano di temi importanti riguardanti il loro futuro. Diandra non vuole andare a Brindisi ma cercheranno comunque di venirsi incontro rispetto alle necessità di Valerio di stare più vicino alla sua famiglia.

Millie e Michele: si sono lasciati

Millie è da sola: i due si sono sentiti e visti, ma alla fine non è cambiato nulla. La gelosia di Michele è enorme, ma vuole comunque riprovarci con lei. Sono incerti sul da farsi entrambi. Millie ha la sensazione che pur amandosi, non possano stare insieme in modo sereno nella quotidianità. Millie vuole capire se in futuro, vedendolo cambiato, le cose possono effettivamente tornare come all'inizio del rapporto.

Michele dice di stare bene. Si sono visti ma lui si aspettava da lei più dimostrazioni. Millie secondo lui dice bugie ed è rimasta sempre la stessa. Lui dice di provare ancora dei sentimenti per lei. Sente che però dall'altra parte non c'è un vero interesse, un vero innamoramento.

Sara e Fabio: stanno insieme

I due hanno deciso di rimanere assieme con nuovi presupposti. Hanno deciso di andare a abitare in Calabria. Sara ha riflettuto sulla sua aggressività e sulla sua mania di controllo: si è data pace e adesso si sente una persona nuova. Quella tensione, vomitata addosso ogni giorno su Antonio, ha creato molti problemi. Sara spera di volersi più bene. Fabio è felice che il loro rapporto sia rinato ed è felice.