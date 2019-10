“Temptation Island Vip 2019”, quinta puntata: tutto quello che è successo

08 Ottobre 2019 | 01:35 di Alessandro Alicandri

Abbiamo visto la quinta puntata del 7 ottobre 2019 di “Temptation Island Vip” dove sono rimaste le coppie al limite, tra poche gioie e moltissimi dolori! Ecco gli eventi principali in onda su Canale 5 nella trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. Prima affronteremo in modo molto sintetico gli accadimenti e poi entriamo nel vivo con il nostro riassunto.

La quinta puntata in sintesi

- Serena Enardu e Pago si incontrano dopo il difficile percorso a Temptation Island Vip. Serena è molto coinvolta dal tentatore Alessandro, con il quale sceglie di passare anche il weekend da sogno finale previsto dal regolamento. Pago, invece, rifiuta di passare gli ultimi giorni con una tentatrice.



- Durante il falò di Serena e Pago emergono i loro problemi che sono fatti anche di incompatibilità e mancato sostegno reciproco. Antichi livori emergono. Abbiamo visto solo i video che riguardano le dichiarazioni e i comportamenti di Pago nel villaggio. Tutti i video che riguardano Serena e la decisione finale, li vedremo nella sesta puntata.



- Alex Belli, dopo aver visto alcuni video di Delia Duran vicina al tentatore Riccardo Colucci, cerca di raggiungere la fidanzata nel villaggio delle ragazze scappando via dal falò, ma viene fermato dalle guardie di sicurezza. Torna indietro, placa la rabbia e capisce che deve vivere questa sua esperienza a Temptation pensando a se stesso.

Nei villaggi: quinta puntata

La prima coppia sotto osservazione è quella formata da Pago e Serena Enardu. In un video al Pinnettu, Serena è con Alessandro su una poltrona in giardino: li vedremo molto spesso assieme tra coccole e carezze. Serena piange ad un certo punto, consapevole che i giorni passati con il tentatore sono stati per lei importanti per sentirsi più serena. Pago ammette di non voler arrivare a un falò di confronto con lei per paura che la storia possa finire.

Alex Belli si ritrova a vedere un video nel quale il tentatore Riccardo massaggia Delia Duran. «Devo imparare a stare da sola» dice lei, mentre accetta le avances del giovane ginnasta e preparatore atletico Colucci. Dopo alcuni video Alex non resiste e per rabbia, cerca di raggiungere il villaggio delle fidanzate. Contestualmente, non riesce a finire di vedere i video compromettenti della sua Delia.



Dopo il falò dei fidanzati, Alex Belli chiede poi di vedere tutti i video che non è riuscito a vedere durante il falò. Purtroppo per Alex, i video non sono per niente innoqui, visto che Delia e Riccardo condividono coccole e una certa intimità. Alle sei del mattino, lui la va a trovare in camera e la chiama per andare assieme a vedere l’alba. Lei è affascinata dal suo corpo e dalla sua presenza fisica.

Gabriele Pippo e Silvia Tirado continuano la loro avventura a Temptation. Gabriele vede la sua Silvia baciare (per un gioco) il corteggiatore Valerio Maggiolini. Dopo averlo fatto lei pensa di aver fatto qualcosa che potrebbe aver ferito Gabriele. Silvia attribuisce la colpa a Valerio, visto che lei all’inizio non voleva baciarlo ma si è fatta trascinare dagli altri. «Con uno che mi piace, non si fa» spiega. Silvia è sì pentita, ma in realtà sa di essersi esposta a un pericolo maggiore: avere un contatto intimo con una persona che le piace.

Arriva il momento del weekend da sogno che chiude il percorso di Temptation e Serena sceglie di passare quei giorni finali con Alessandro. Pago invece decide di rimanere da solo nel villaggio aspettando la fine dell’avventura. Il cantante viene chiamato al Pinnettu per vedere i video del weekend da sogno della sua ragazza. I baci tra lei e Alessandro sono sempre più teneri. «Che fatica!» dice Serena, che forse vorrebbe arrivare un po’ più in là del semplice contatto fisico. Serena, combattuta chiede che lui si dia una regolata.

Alessandro però dal canto suo non ha nessuna intenzione di fermarsi e dice che le piacerebbe conoscerla meglio fuori dal programma. «Ho capito grazie a te che merito di essere felice» dice Serena a lui «grazie a te, so che non tornerò mai più alla vita che avevo prima». Lei piange ascoltando una canzone in sottofondo mentre è al ristorante con Alessandro, divisa forse tra i sentimenti che prova.

Pago vedendo questi video dice «Che casino che hai fatto, Serena! Che peccato».

La sera stessa Alessandro va nella stanza di Serena e lei apre la porta. Dopo 20 minuti assieme in camera si salutano e dopo essersi abbracciati, lui torna nella sua stanza a dormire. Il giorno dopo Alessandro e Serena si confrontano sull’esperienza fatta assieme. Alessandro e Serena hanno un braccialetto comune, simbolo del loro incontro e della loro tenera conoscenza. «Mi mancherai tanto» dice Alessandro. Cosa c'è dietro?

Il quinto falò - Fidanzati

Pago al falò chiarisce subito una cosa: vuole arrivare al fondo dell’esperienza per capire come si muoverà la sua ragazza e come giustificherà i suoi comportamenti.

Nel primo video il cantante vede Serena e Alessandro ballare molto vicini. Non solo: durante un’esterna, i due parlano del loro “colpo di fulmine” e di come si siano notati fin dal primo giorno. Ad un certo punto, parlando con un altro tentatore, Serena chiama Pago con il nome di Alessandro. Lei ritiene che essendo Pago un artista è troppo poco “quadrato” per assolvere ai suoi doveri di compagno con tutte le responsabilità del caso.

Alex Belli invece si ritrova a vedere dei video dove la sua Delia si mostra molto affascinata da Riccardo. Lei gli fa un sacco di complimenti fino a uscire con lui per un’esterna a cavallo. Riccardo con fare maldestro ma romantico, disegna un ritratto di lei sulla spiaggia. I due al mare sono sempre più vicini. Quando lui la solleva e la fa immettere in acqua, il contatto fisico è sempre più intenso e ovviamente Alex Belli reagisce malissimo ai video.

Gabriele Pippo vede un video di Silvia che fa un’esterna con Valerio. I due corrono sulla spiaggia e tra loro continuano le tenerezze e un'attrazione che non è solo fisica, ma anche mentale. Silvia si dice molto coinvolta da Valerio e per questo motivo mette in discussione (e non poco) la storia con il figlio di Pippo Franco.

Il quinto falò - Fidanzate

Non ci sono video per Serena Enardu. «Se non c’è nessun video, vuole dire che Pago probabilmente sta male» lei capisce, andando poi in crisi.

Non ci sono video per Delia Duran. Lei è molto contenta.

Silvia Tirado vede un video del suo Gabriele che si diverte nel villaggio in modo molto leggero con più ragazze. Unico appunto: dalle parole ascoltate sembra che la tentatrice Gaia e Gabriele si vogliano vedere fuori dal programma. Silvia è perplessa perché intuisce che il modo di divertirsi del suo uomo è differente dal suo. «Non era così quando l'ho conosciuto» dice Silvia «è un uomo intelligente, madrelingua inglese, mi sono innamorata di un uomo molto diverso da quello che oggi è diventato».