“Temptation Island Vip 2019”, sesta puntata: tutto quello che è successo

15 Ottobre 2019 | 01:01 di Alessandro Alicandri

Ci siamo! Abbiamo visto la sesta e ultima puntata del 14 ottobre 2019 di “Temptation Island Vip” dove tutti i nodi, finalmente, sono arrivati al pettine... nel bene e nel male. Ecco gli eventi principali in onda su Canale 5 nella trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. Prima affronteremo in modo molto sintetico gli accadimenti e poi entriamo nel vivo con il nostro riassunto.

La sesta puntata in sintesi

- Serena Enardu e Pago si sono lasciati. Serena ha preso consapevolezza di non provare più amore per Pago, mentre il cantante ha capito invece di provare dei sentimenti forti e imperituri per lei. La relazione quindi è sbilanciata e al capolinea, così Pago decide di uscire dal programma senza la sua compagna.

- Alex Belli e Delia Duran sono tornati a casa assieme. Nonostante Delia si sia legata molto a Riccardo, sul tronco nel falò finale lei dice che nessuna tentazione può cancellare l'amore che prova per Alex e che i suoi sentimenti alla luce di questa esperienza sono più forti di prima. Alex la perdona.

- Gabriele Pippo, torturato dai dubbi, ha dato un'altra possibilità alla sua Silvia Tirado. A sorpresa durante il weekend da sogno, il tentatore Valerio Maggiolini dice a Silvia di sentirsi preso in giro e abbandona il villaggio anzitempo perché lei, seppur attratta e vicinissima a lui, ha detto di considerarlo solo un amico. Gabriele, determinato nel volerla lasciare, decide poi di perdonarla e darle un'altra possibilità.

Nei villaggi e falò di confronto finali

Nella seconda parte del falò di confronto, è ancora accesa la discussione tra Serena Enardu e Pago. I due guardano i filmati dove Serena e il corteggiatore Alessandro sono sempre più vicini. Lui è arrabbiatissimo e lei non si giustifica. Alessia Marcuzzi prova a mediare tra i due, invitandoli a dirsi tutto quello che magari non si stanno dicendo da anni. Pago ammette di amarla ancora, ma lei invece non è in grado di dire quello che sente. Stimolata da Alessia finalmente dice «Io penso di non amarlo» ma lo dice ad alta voce solo dopo che Pago ha scelto di andarsene via dal falò, consapevole che lei non prova più dei sentimenti per lui. Di ritorno al villaggio, Serena decide di incontrare Alessandro. I due si abbracciano: tra loro l’intesa è ancora viva. «Io sto bene» dice lei quando Alessandro che le chiede come sta.



Passiamo a Delia Duran e Alex Belli. Delia, sempre più attratta dal tentatore Riccardo, decide di passare un weekend da sogno con lui. Ma Alex non è da meno e proprio negli ultimi giorni si lega alla single Veronica e passa parecchio tempo con lei. In un video visto nel Pinnettu, Alex vede tutto quello che è successo nel weekend da sogno della sua ragazza. «Tu sei la tentazione fatta persona» ammette Delia durante l'incontro con Riccardo. Giocano sulla spiaggia, si fanno dei massaggi.



Alex, forse ferito dopo aver visto quei video, si lascia andare tra le braccia della single Veronica. I due si coccolano tra teneri abbracci e carezze. Ovviamente Delia, vedendo i filmati nel pinnettu, è stupita e ferita dai comportamenti di lui. Alex, nelle vesti di fotografo, fa un servizio in spiaggia a Veronica. Tra i due l’affinità è anche mentale, visto che lei apprezza il lato intellettuale e artistico di Alex. Tra i due ci sono baci in acqua (non sulle labbra). Delia dopo aver visto il filmato si sfoga con Serena Enardu perché le sembra di non aver fatto niente di così grave con Riccardo e di non meritare i comportamenti del suo compagno. Nel loro incontro al falò, non passerà molto tempo prima di ammettersi amore reciproco e darsi un bacio. Alex, semplicemente, lamenta gli atteggiamenti sempre un po' troppo "leggeri" della sua fidanzata, ma è pronto a perdonarla.



Passiamo ora all'ultima coppia formata da Silvia e Gabriele. Nel weekend da sogno Silvia entra nell’appartamento di Valerio Maggiolini. Ci sarà stato un bacio? Nei loro incontri, Valerio è davvero molto romantico: le regala un mazzo di fiori, le fa trovare un pacchetto e invitata a cena, lui chiede a lei di sedersi sulle sue gambe. Lei accetta, ma è molto a disagio. Tutto sembra andare per il verso giusto, fino al giorno dopo. «Ma sono un pupazzo per te?» si sfoga Valerio la mattina successiva. Lui, arrabbiato, ammette infatti di sentirsi usato e Silvia gli spezza le gambe: gli dice che la loro è solo amicizia. Lui così si alza e se ne va lasciandola sola.



Nel falò di confronto finale e rivedendo i video, Gabriele Pippo ammette di essersi ritrovato davanti una ragazza diversa che ha avuto dei comportamenti inaccettabili. «Provo dolore, solo dolore» dice il figlio di Pippo Franco «dopo aver visto queste cose qui, per me è difficile guardarla negli occhi o salutarla con un bacio». Lei ammette di amarlo ancora nonostante tutto, ma lui non ha voglia di perdonarla. Quando Gabriele decide poi di andare via, lei lo rincorre. Dopo alcune valutazioni, Gabriele non resiste e le dà un'altra opportunità, anche se pieno di dubbi.