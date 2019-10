Tutto su “Temptation Island Vip 2019”: le coppie, i tentatori e i riassunti delle puntate

08 Ottobre 2019 | 01:45 di Alessandro Alicandri

Accomodiamoci sul divano e prepariamoci a spiare: Temptation Island Vip è tornato con la sua seconda edizione a partire dal 9 settembre in prima serata su Canale 5. Il docu-reality dei sentimenti condotto per la prima volta da Alessia Marcuzzi è ripartito con sei nuove coppie di personaggi noti. Qui non solo vi raccontiamo in modo più preciso chi sono i membri delle coppie, ma facciamo anche una panoramica anche sui tentatori.

Nel corso delle puntate vi aggiorneremo qui sui fatti più importanti di ogni puntata. Il programma che ha come cuore sempre la nostra Sardegna, è curato da Fabio Pastrello e Raffaella Mannoia. Comincia qui l'avventura di Temptation Island Vip.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul gioco

Anche se è un reality show, i partecipanti di “Temptation Island Vip” non sono concorrenti. Partecipano per mettersi in gioco e capire come si evolveranno le loro storie d’amore.

Da regolamento, possono essere fidanzati, ma non sposati. E non devono avere figli in comune. Tenuti separati per 21 giorni in due zone del resort Is Morus Relais, in Sardegna, saranno tentati dalla presenza dei single: ragazze e ragazzi affascinanti, con cui potranno confidarsi. Finché, chissà, tra di loro scatterà del tenero...

Il pinnettu

La tipica capanna sarda è una sorta di “confessionale”, il posto in cui i fidanzati sono chiamati ad assistere a filmati choc sui rispettivi partner.

I video

I momenti clou dello show? Quando ai fidanzati viene detto: «Ho un video per te». E loro li guardano su uno schermo.

Le ghirlande

Quando i single e le single si presentano, scelgono i loro fidanzati preferiti a prima vista donando loro una ghirlanda di fiori.

Il falò

È in spiaggia, davanti ai falò, che avvengono i confronti infuocati tra fidanzati, dinanzi alla conduttrice. Ed è lì che alcune coppie “scoppiano”.

Il riassunto della quinta puntata

- Serena Enardu e Pago si incontrano dopo il difficile percorso a Temptation Island Vip. Serena è molto coinvolta dal tentatore Alessandro, con il quale sceglie di passare anche il weekend da sogno finale previsto dal regolamento. Pago, invece, rifiuta di passare gli ultimi giorni con una tentatrice.



- Durante il falò di Serena e Pago emergono i loro problemi che sono fatti anche di incompatibilità e mancato sostegno reciproco. Antichi livori emergono. Abbiamo visto solo i video che riguardano le dichiarazioni e i comportamenti di Pago nel villaggio. Tutti i video che riguardano Serena e la decisione finale, li vedremo nella sesta puntata.



- Alex Belli, dopo aver visto alcuni video di Delia Duran vicina al tentatore Riccardo Colucci, cerca di raggiungere la fidanzata nel villaggio delle ragazze scappando via dal falò, ma viene fermato dalle guardie di sicurezza. Torna indietro, placa la rabbia e capisce che deve vivere questa sua esperienza a Temptation pensando a se stesso.

• Ecco, in modo più esteso, tutti i fatti della quinta puntata (30 settembre, su Canale 5)

Il riassunto della quarta puntata

- Anna Pettinelli, dopo l'intenzione di abbandonare il programma senza il suo Stefano, sceglie il falò di confronto con lui. Dopo un difficile chiarimento circa i suoi comportamenti con la tentatrice Cecilia (che ha pianto quando è andato via), decidono di rimanere assieme e lasciare il programma.



- Chiara Esposito decide durante l'esterna con un tentatore di voler abbandonare il programma. «Ho sbagliato in passato e oggi so di non voler ripetere questo errore» ha detto. Il suo amore per Simone Bonaccorsi è fortissimo, così abbandonano il villaggio assieme senza passare dal falò di confronto.



• Ecco, in modo più esteso, tutti i fatti della quarta puntata (30 settembre, su Canale 5)

Il riassunto della terza puntata

- Nathaly Caldonazzo durante il falò immediato di confronto con Andrea Ippoliti, decide di lasciare il programma e di mollare il suo fidanzato, ferita dai video di lui vicinissimo alla tentatrice Zoe.



- Il fidanzato Andrea, proprio durante il falò, ha una reazione aggressiva e sopra le righe nei confronti di Nathaly. Alessia Marcuzzi lo rimprovera.

- Arrivano sull'isola delle tentazioni Alex Belli e la fidanzata Delia Duran.

- Anna Pettinelli, vedendo il suo Stefano in atteggiamenti affettuosi con la tentatrice Cecilia, chiede un falò di confronto... ma poi ci ripensa.

- Chiara Esposito matura una scelta dopo i tanti falò in cui non vede video del suo Simone Bonaccorsi e chiede un falò di confronto. Anzi, più che altro una comunicazione di intenti... che vedremo nella prossima puntata.

• Ecco, in modo più esteso, tutti i fatti della terza puntata (23 settembre, su Canale 5)

Il riassunto della seconda puntata

- Damiano Coccia (Er Faina) chiede un falò immediato per incontrare Sharon. Lei rifiuta di vederlo, ma quando lui minaccia di andarsene via, lei lo raggiunge. Lei, dopo aver discusso molto con lui, lascia il falò. Dopo qualche giorno, Damiano chiede perdono e Sharon accetta le scuse. Escono dai villaggi innamorati più di prima.

- Sbarca una nuova coppia formata da Gabriele Pippo (figlio di Pippo Franco) e Silvia Tirado. Silvia sembra legarsi fin da subito e in maniera piuttosto aperta con il single Valerio Maggiolini.

- Anna Pettinelli riceve la prima "batosta": il suo Stefano inizia a sviluppare un certo interesse per la single Cecilia Zagarrigo. Anna piange e soffre molto per quello che vede, anche se non è successo niente di grave.

- Dopo gli scottanti video del suo Andrea con Zoe, Nathaly Caldonazzo decide di chiedere un falò di confronto immediato. Quello che è accaduto, lo vedremo nella prossima puntata.

• Ecco, in modo più esteso, tutti i fatti della seconda puntata (16 settembre, su Canale 5)

Il riassunto della prima puntata

- Andrea Ippoliti, fidanzato di Nathaly Caldonazzo, lega molto con Zoe Mallucci. Tra i due sembra esserci grande attrazione fisica. Anzi, un'attrazione fatale.

- Serena Enardu parla malissimo della sua relazione con Pago, comportandosi in modo libero e sensuale con altri ragazzi.

- Er Faina reagisce male ai massaggi fatti a Sharon (piuttosto innocenti, in onor del vero) da alcuni tentatori e chiederà un falò di confronto che vedremo nella prossima puntata.

- Ciro Petrone, violando il regolamento, raggiunge la sua fidanzata Federica nell'altro villaggio. Per questo motivo, la coppia viene eliminata.

• Ecco, in modo più esteso, tutti i fatti della prima puntata (9 settembre, su Canale 5)

Le 8 coppie e i tentatori