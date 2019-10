“Temptation Island Vip”: altro che tentazioni, fra loro vince la passione

10 Ottobre 2019 | 13:55 di Alessandro Alicandri

Diciamo la verità: a "Temptation Island Vip" gli amori spesso finiscono. Eppure davanti al falò acceso da Alessia Marcuzzi le gelosie e i tradimenti non portano sempre a galla vere incompatibilità: fanno anche capire che nonostante tutto c’è amore. È il caso di molte coppie di quest’anno, dalle quali escludiamo in partenza Ciro Petrone e Federica Caputo. Loro sono tornati a casa fidanzati ma Ciro, nella corsa per raggiungere la fidanzata nell’altro villaggio, ha violato il regolamento. Non ha saputo accettare la sfida del programma: trovare nella lontananza la forza dei propri sentimenti.

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito - Dalla spiaggia... all’altare

Il più bello d’Italia e la modella ex professoressa nel quiz L’eredità stanno insieme da tre anni. Sono giovani e affascinanti, cosa può andare storto? Chiara avrebbe fatto qualche errore in passato mettendo in discussione il suo amore per Simone. Ma loro non hanno avuto nemmeno bisogno del falò di confronto: lei ha deciso dopo poche settimane che non c’era alcun motivo per proseguire l’esperienza nello reality. Non è tutto. Proprio durante uno dei falò, Simone ha comunicato alla conduttrice Alessia Marcuzzi la sua intenzione di sposare Chiara. Vedete? Dai falò non nasce solo cenere, ma anche fiori d’arancio.

Damiano Coccia e Sharon Macrì - Più uniti che mai

Li hanno definiti “la bella e la bestia”. Sharon ha vissuto l’esperienza divertendosi, ricordando a se stessa e ai tentatori che il rapporto con “Er Faina” è giovane e pieno di insicurezze sul futuro. Lui invece ha vissuto l’esperienza nel peggiore dei modi, rimanendo in disparte con fare triste e preoccupato. I filmati mostrati a Damiano lo hanno fatto infuriare, portandolo così a chiedere non uno, ma ben due falò di confronto anticipato. Ma alla fine ha capito di non aver rispettato la libera scelta della sua ragazza e di aver agito in maniera aggressiva per gelosia. I buoni sentimenti mettono da parte in fretta i rancori e così sono tornati a casa più innamorati di prima.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi - Il tango della gelosia

Anna Pettinelli è una delle speaker radiofoniche più forti della radio e una donna di tv solare come poche, ma si è trasformata in una furia quando Stefano, il compagno doppiatore al quale è legata da cinque anni, ha pensato di occupare i suoi giorni a Temptation al fianco della tentatrice Cecilia senza lesinare complimenti, divertimento e carezze. Anna non ha accettato l’eccesso di confidenza dato alla giovane, per cui voleva abbandonare il programma senza di lui, salvo poi chiedere un chiarimento davanti alle telecamere. Stefano era ignaro del male che le aveva fatto, poi ha capito di averla ferita. E noi ci siamo sciolti davanti al loro abbraccio.