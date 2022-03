“The band”, ecco i giudici e i tutor del nuovo programma di Carlo Conti

Dal 22 aprile in prima serata su Rai1, un nuovo talent musicale dedicato ai gruppi Carlo Conti Redazione Sorrisi







Da venerdì 22 aprile, in prima serata su Rai1, Carlo Conti inizia una nuova avventura televisiva con "The band". Quattro appuntamenti in compagnia di otto gruppi musicali di diversa origine che si sfideranno in ogni puntata con una cover diversa.

Le band in gara saranno otto (sempre le stesse per le quattro puntate) e si potranno conoscere le loro storie, oltre a scoprire come si prepareranno per affrontare il talent. Ciascuna band sarà guidata da un tutor che li seguirà per tutto il percorso, dando consigli e preparando i brani che dovranno eseguire.

Ogni tutor voterà le esecuzioni delle altre sette band (ovviamente non quella della band che gli è stata affidata).

I Tutor

Giusy Ferreri

Irene Grandi

Dolcenera

Marco Masini

Federico Zampaglione

Francesco Sarcina

Enrico Nigiotti

Rocco Tanica

A giudicare le 8 band ci sarà anche una super giuria che esprimerà il proprio giudizio dopo ogni esibizione.

I Giudici

Carlo Verdone

Asia Argento

Gianna Nannini

La classifica si formerà con la somma dei voti dei tutor e quelli dei giudici. Il premio finale? La soddisfazione di essere nominati "Band dell'anno".