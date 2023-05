“The Family Stallone”: altro che Rambo, Sylvester è beato tra le donne

La docuserie di Paramount+ ci mostra come vive il celebre attore "The Family Stallone" Paolo Gavazzi







Avendo passato più di metà della sua vita in giro per fare film, niente di meglio che una bella serie per stare un po’ con la famiglia. Questo è il pensiero con cui Sylvester “Sly” Stallone ci introduce... in casa sua. “The Family Stallone”, dal 18 maggio su Paramount+, ci fa entrare nella villona di Mr. Rambo.

Dal set di “Tulsa king” (altra serie di Paramount+), Sylvester ci accompagna al suo ritorno a Los Angeles fra gli abbracci della splendida moglie Jennifer Flavin, ex modella. E così, in un’atmosfera tutta hollywoodiana, facciamo conoscenza con le bellissime figlie Sophia, Sistine e Scarlet (ma anche con i cani e i gatti di casa). Le telecamere ci mostrano scene familiari: come quella in cui si scherza sulla difficoltà di Scarlet, la figlia più giovane, a trovare marito (chissà il timore dei ragazzi nel conoscere papà Sly...). Entreremo anche nella casa-museo di Frank, il fratello autore di colonne sonore, attorniato da memorabilia musicali e del cinema. E non mancano gli amici di famiglia, come Al Pacino.

