“The family Stallone”, Stallone torna in Italia con la famiglia

"The family Stallone" Giusy Cascio







Sly is back, Sylvester Stallone è tornato! Nella seconda stagione di “The family Stallone”, prodotta da Mtv Entertainment Studios con Benjamin Hurvitz e Nadim Amiry, e disponibile su Paramount+ dal 22 febbraio, il celebre attore americano di origini italiane lascia Hollywood dopo quattro decenni e si trasferisce con la moglie Jennifer a Palm Beach, in Florida.

Intanto le figlie Sophia (classe 1996) e Sistine (nata nel 1998) traslocano a New York per inseguire i loro sogni. Mentre la più piccola di casa, Scarlet (del 2002), andrà al college e vivrà un nuovo amore a Miami. La famiglia si riunirà in un viaggio in Italia dove tutti insieme, genitori e ragazze, esploreranno le loro radici creando nuovi ricordi da conservare nel cuore.

