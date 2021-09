“The Ferragnez”: a dicembre arriva il docu-reality su Chiara Ferragni e Fedez

La serie in otto episodi sarà disponibile in streaming su Prime Video a dicembre 2021 Redazione Sorrisi







Non prendete troppi impegni per dicembre: Amazon Prime Video ha annunciato un nuovo docu-reality in arrivo a fine 2021 con protagonisti Chiara Ferragni e Fedez. La serie in otto episodi non poteva che chiamarsi “The Ferragnez” e permetterà al pubblico di accedere al dietro le quinte della vita di famiglia del rapper e dell’imprenditrice digitale.

La coppia racconterà un periodo speciale della propria vita insieme, tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, tra la seconda gravidanza di lei e la prima partecipazione a Sanremo di lui, la nascita della piccola vittoria. Al loro fianco non mancherà ovviamente il primogenito Leone, ma anche le altre Ferragni, le sorelle Valentina e Francesca insieme ai loro compagni, nonna Luciana e altre persone vicine alla famiglia.

Un anno che, dichiarano Chiara Ferragni e Fedez, è «Stato denso di emozioni sia nel campo professionale di entrambi sia per la nostra vita come famiglia. L’Ambrogino d’Oro, il Festival di Sanremo, la nascita di Vittoria, la pandemia che sta continuando a modificare la routine di tutti noi. Una serie di eventi che, con pesi e modalità diverse, hanno inevitabilmente segnato la nostra quotidianità e che ci hanno permesso di prenderci del tempo per lavorare su noi stessi come coppia e come famiglia. È stato un anno che difficilmente dimenticheremo».