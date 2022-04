“The Kardashians”: l’epopea delle sei donne più famose d’America

Scopriamo i segreti di mamma Kris e le sue figlie: Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie Kim Kardashian Credit: © Disney+ Giusy Cascio







Gli inglesi hanno la famiglia reale, gli americani hanno le Kardashian: il clan di star televisive più seguito sui social network. Dal 14 aprile su Disney+ arriva la serie originale “The Kardashians” con un nuovo episodio ogni giovedì.

Sotto i riflettori c’è la vita da favola delle ricchissime donne di casa: Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie. Ecco un rapido riassunto per chi non le conoscesse. La “matriarca” e manager Kris è l’ex moglie di Robert Kardashian (scomparso nel 2003), amico e avvocato dell’ex campione di football O.J. Simpson. Kourtney, attrice, è la figlia maggiore di Kris e Robert, Kim, la loro seconda, è arcifamosa per il suo divorzio dal rapper Kanye West, che si è rivelato geloso come Otello della sua nuova storia con il comico Pete Davidson. Khloé, la terza, lavora in radio e come conduttrice tv. Poi ci sono le più piccole, avute da Kris in seconde nozze: la maggiore è la 26enne Kendall, modella, mentre la 24enne Kylie, la donna più seguita al mondo su Instagram, ha avuto due figli dal rapper Travis Scott. Insomma, è meglio di “Beautiful”. Cosa aspettarsi di gustoso? Vita di tutti i giorni: affari multimilionari, ma anche portare i bambini a scuola. Scopriremo se sono rose e fiori tra Kim e Pete, tra Kourtney e il musicista Travis Barker e tra Khloé e il cestista Tristan Thompson. Kylie, invece, ci illustrerà le gioie della maternità.