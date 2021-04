“The real housewives of Napoli” tornano con la seconda stagione

Inchinatevi di fronte alle vere signore di Napoli, su Discovery+ "The real housewives of Napoli" Redazione Sorrisi







Le signore di Napoli sono tornate: è l’ora della resa dei conti. Per chi vuole tuffarsi nel lusso sfrenato, tra shopping selvaggio, look sfavillanti e arredamenti fuori dal comune, ecco la seconda stagione del reality “The real housewives of Napoli”, ospitata per ora in esclusiva da Discovery+. Protagoniste sette “casalinghe” (tutt’altro che “disperate”) alle prese con la vita di tutti i giorni.

Tra loro due nuovi ingressi, l’eccentrica Januaria e Alessandra, la “Cenerentola” di questa edizione che viene dai Quartieri spagnoli. Sarà vero che lo sfarzo dà la felicità? Cinque episodi (settimanali) partono il 9 aprile, altri cinque arriveranno in estate.