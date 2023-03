“The Voice Italy Kids”: la vincitrice è Melissa Agliottone

Con “Shallow” di Lady Gaga, la dodicenne marchigiana si aggiudica la prima edizione del talent di Rai1 Melissa Agliottone a "The Voice Kids" Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







È nata una stella? È Melissa Agliottone la vincitrice della prima edizione italiana di “The Voice Kids”, proclamata da Antonella Clerici sabato 11 marzo in prima serata su Rai1. Melissa, che ha solo 12 anni, ha vinto una finale tutta al femminile, con ben 4 ragazze ai primi posti, prima cantando “Fallin” accompagnandosi al pianoforte come Alicia Keys e poi “Shallow” di Lady Gaga, con due performance che hanno stupito tutti per maturità, intonazione, timbro e interpretazione.

Melissa vince la prima edizione di #TheVoiceKidsIt 🏆✌️ pic.twitter.com/eN4TDzaoiV — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) March 11, 2023

Melissa Agliottone, voluta fortemente nella sua squadra da Loredana Bertè che per averla ha bloccato alle audizioni Gigi D’Alessio, ha 12 anni e viene da Civitanova Marche. La musica nel suo percorso di crescita ha avuto un ruolo fondamentale, l’ha guarita dagli attacchi di panico di cui soffriva quando aveva 7 anni. Ha un sogno che facilmente realizzerà: partecipare a Sanremo.

Questa la sua esibizione nel pezzo di Lady Gaga: