“The Voice Kids 2”: il vincitore è Simone Grande

Il piccolo cantante di 11 anni, della squadra di Clementino, trionfa con "Adagio" di Lara Fabian Simone Grande con Clementino







È Simone Grande, 11 anni, della squadra di Clementino il vincitore della seconda edizione di “The Voice Kids Italia”, talent condotto su Rai1 da Antonella Clerici e rivolto a cantanti in erba tra i 7 e i 14 anni.

Simone, che viene da Rozzano (Milano), si è imposto nella finale di venerdì 22 dicembre, in pieno clima natalizio, chiudendo la sua partecipazione al programma cantando “Adagio” di Lara Fabian, un pezzo davvero difficile da interpretare, seguito da un appello in pieno “freestyle” del suo coach. E il pubblico in studio ha decretato che fosse lui a succedere a Melissa Agliottone, vincitrice lo scorso marzo della prima stagione.

Gli altri finalisti erano: Desirée Malizia della squadra di Loredana Berté, Lulù Sollazzo del team Gigi D'Alessio ed Emma Buscaglia portata in finale da Arisa.