“The Voice Kids”, Antonella Clerici torna con il talent per giovanissimi

Su Rai1 dal 15 novembre con la confermatissima giuria formata da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa Simona De Gregorio







«Posso assicurarvi che vedrete esibizioni strabilianti. I giovani selezionati hanno un talento incredibile e vi stupiranno». Così Antonella Clerici anticipa quello che vedremo a “The Voice Kids”, il talent per ragazzi dai 7 ai 14 anni prodotto da Fremantle Italia, che torna su Rai1 da venerdì 15 novembre con la confermatissima giuria formata da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

Antonella, che cosa l’ha colpita di più dei giovani concorrenti?

«La preparazione. Soprattutto i ragazzini di 12/13 anni portano il loro repertorio vastissimo. Hanno una conoscenza musicale enorme, gusti inconsueti, raffinati, e suonano gli strumenti più inusuali».

Lei riesce a essere distaccata o si lascia coinvolgere?

«Concordo con Gigi D’Alessio quando dice che il rifiuto non è un “no”, ma un “non ancora”: magari non sono pronti, però hanno tutta la vita davanti. Peggio è incassare un rifiuto quando sei adulto e infrangi un sogno, come avviene in “The Voice Senior” (che tornerà all’inizio del 2025, ndr). Io mi commuovo spesso per le performance, ma soprattutto per le storie di questi ragazzini: alcuni sono stati vittime di bullismo, altri vengono da famiglie complicate o attraversano i tormenti adolescenziali...».

Alla loro età era appassionata di musica?

«Il mio rapporto con la musica è maturato nel tempo. Ho imparato ad apprezzarla da grande. Sono più fan della tv, quando arrivo a casa la prima cosa che faccio è accenderla. Ma grazie a mia figlia Maelle oggi conosco anche i gusti musicali dei giovani. Lei ascolta un po’ di tutto, dal rap al black. Poi va a momenti. In questo periodo le piacciono molto Tedua e Anna. Ma ama anche i cantautori, l’altro giorno mi ha detto: “Mamma ascolta questa canzone, è bellissima” ed era “Con il nastro rosa” di Lucio Battisti».

Maelle segue “The Voice Kids”?

«Sì, è una fan. Le uniche critiche sono ai miei look (ride): è molto stilosa, ama la moda e sa abbinare colori e capi molto meglio di me».

Lei è una mamma severa?

«Lo sono per lo studio. Maelle ora ha quasi 16 anni e frequenta il liceo classico, che ha scelto lei. Non mi importa se prende un 6, ma da mamma mi interessa che abbia una formazione seria, delle basi solide in modo che poi possa avere gli strumenti per decidere quale sarà la sua strada».

C’è un brano che la lega particolarmente a Maelle?

«“A te” di Jovanotti. Tanto che ho letto il testo quando ho portato Maelle con me al Festival di Sanremo condotto da Gianni Morandi, nel 2011».

A proposito di Sanremo: se Carlo Conti la inviterà, accetterà?

«Non succederà. Siamo molto amici, ma lui porterà tantissime novità, giustamente. Il Festival ha bisogno di rinnovarsi continuamente, di stare al passo con i tempi».

Oltre a “The Voice Kids” conduce dal lunedì al venerdì “È sempre mezzogiorno!”. Come concilia i due impegni?

«Venerdì e sabato registriamo “The Voice” e a “È sempre mezzogiorno!” mi diverto. Il quotidiano è una grande palestra, allena al contatto col pubblico, a essere sciolta, spontanea».

Lei porta le sue passioni in tv, le trasforma in un lavoro.

«Sono privilegiata perché la musica fa parte della nostra vita e la cucina è un mezzo per parlare di noi. Basta pensare alle famiglie che si riuniscono a tavola e si raccontano le loro giornate».

Sarà bravissima a cucinare.

«Veramente sono una buongustaia, riconosco la qualità del cibo, ma cucino pochissimo. Solo alla domenica mi cimento in risotti, lasagne, cotolette. Maelle fa dolci fantastici. Mentre Vittorio (Garrone, l’imprenditore suo compagno, ndr) è un carnivoro, gli piace preparare la selvaggina, i funghi...».

Quali altri interessi vorrebbe trasformare in una trasmissione?

«Io sono per i “people show” con la gente comune. Sono curiosa di conoscere le loro vite. I programmi che hanno al centro i vip, per esempio con interviste a personaggi famosi, non fanno per me».

Tra i desideri della sua vita privata rientra anche il matrimonio?

«Con Vittorio stiamo insieme da otto anni. È un uomo intelligente, solare, solido, divertente. Ma il matrimonio è escluso, stiamo benone così, ci scegliamo già ogni giorno».

La sua canzone d’amore preferita?

«Sono stata sempre una grande fan di Claudio Baglioni. Da ragazza, per me che vivevo a Legnano (MI), la sua “E tu” rappresenta la canzone della giovinezza, dei primi amori, delle vacanze in Liguria. Per chi viene dalla provincia, il mare è sempre una bella scoperta...».

Che rapporto ha con le sue radici?

«Credo che crescere in provincia sia stato formativo. Rispetto alla città offre pochissimo, quindi sei più spronato a crearti degli interessi, a usare tutta la tua creatività, a cercare di realizzare i tuoi sogni. Mi sono molto riconosciuta nella serie Sky “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” sulla nascita degli 883, in particolare nella scena in cui Max Pezzali assaggia per la prima volta il sushi: per un provinciale tutto crea stupore».

E lei ha scelto di lasciare la città per tornare in provincia...

«L’ho fatto per amore di Vittorio, che non sarebbe mai stato in città. E da quando sto ad Arquata Scrivia (AL), in campagna, ho cominciato ad apprezzare cose come il passare delle stagioni, le camminate tra i cerbiatti e i cavalli, la bellezza della natura. Quando arrivo a casa rinasco, trovo il mio mondo, mi sento al sicuro con la famiglia e i miei cani: la bassotta Pepper, il labrador Simba, che è di Maelle, e il rhodesian Argo, che ho regalato a Vittorio. Mi piacerebbe avere un cane anche a “È sempre mezzogiorno!”, ma sarebbe difficile da gestire in uno studio televisivo (ride)».