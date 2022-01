The Voice Senior 2022: il vincitore è Annibale Giannarelli

Il concorrente del team di Gigi D’Alessio, è il più anziano vincitore di un talent show Annibale Giannarelli Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







A furor di popolo è Annibale Giannarelli il vincitore della seconda edizione di “The Voice Senior”, il talent show per voci over 60 condotto da Antonella Clerici su Rai1. Con il 44.15% delle preferenze, Giannarelli ha battuto i suoi tre rivali nell’ultimo contest della finale, ovvero Walter Sterbini, Claudia Arvati e Marcella Di Pasquale, portando alla vittoria il Team di Gigi D’Alessio.

Annibale Giannarelli ha 73 anni ed è il concorrente più anziano a vincere The Voice e un talent in generale. Alle audizioni è stato subito successo, i giudici gli hanno chiesto un bis e molti lo hanno riconosciuto per essere la voce di “Trinity”, il famoso brano della colonna sonora del film “Lo chiamavano Trinità”, con Bud Spencer e Terence Hill. Per la sua esibizione finale però ha scelto un brano di Sinatra: “My way”.

Ospite della finalissima di “The Voice Senior” è stato Riccardo Cocciante che ha cantato con i 12 finalisti il brano "Io canto" aprendo la puntata, per poi tornare sul palco più volte per proporre altre canzoni del suo repertorio.