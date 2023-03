The Voice Senior 2023: la vincitrice è Maria Teresa Reale

Alla fine di una serata adrenalinica, ricca di musica e sorprese, con la partecipazione di Fiorella Mannoia come superospite, è Maria Teresa Reale del team di Clementino la vincitrice della finale di The Voice Senior 2023, venerdì 3 marzo, in prima serata su Rai1. Antonella Clerici l’ha proclamata vincitrice dell’edizione dopo l’ultima sfida con gli altri tre “superfinalisti” vinta al televoto con il 34,19% delle preferenze, cantando “Oggi sono io” di Alex Britti.

Gli altri finalisti sono stati: Lisa Manosperti che ha cantato “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini (23,07% dei voti); Alex Sure che ha scelto “You Shook Me All Night Long” degli AC/DC (23,04%); e Paolo Piluso che ha proposto “Bella d’estate” di Mango (19,70%).

Maria Teresa Reale, 61 anni, vive a Sora in provincia di Frosinone. Diplomata in canto e pianoforte al Conservatorio di Frosinone, lavora come maestra di canto e suona fin da quando era bambina. In questa edizione di “The Voice Senior” faceva parte del Team Clementino, che per la prima volta si aggiudica la vittoria al talent.