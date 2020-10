“The Voice Senior”, chi sono i giudici della nuova versione del talent di Rai1

In via ufficiosa, ecco la giuria della nuova edizione del talent, che trasloca su Rai1 e schiera aspiranti cantanti over60

14 Ottobre 2020 | 11:22 di Redazione Sorrisi

Ecco il cast di “The Voice Senior”, nuova versione del talent che dovrebbe cominciare prossimamente su Rai1, traslocando da Rai2, dove è andato in onda nelle edizioni precedenti. Oltre al canale che ospiterà il programma, cambia la formula della gara canora: «Canti e hai più di 60 anni?» chiede infatti il promo del programma sui social, insieme a un numero di telefono per candidarsi.

A condurre questa nuova edizione sarà Antonella Clerici, che prenderebbe le redini passate di mano in mano, attraverso gli anni, da Federico Russo a Costantino della Gherardesca, a Simona Ventura.



I cinque componenti della giuria di “The Voice Senior”, anche se non ancora ufficializzati, a Sorrisi risulta che siano: Al Bano con Jasmine Carrisi, Elettra Lamborghini, Clementino, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè.