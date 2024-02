“The Voice Senior”, i concorrenti: nomi famosi tornano alla ribalta

Ogni venerdì, il grande talento dei concorrenti over 60 nel programma musicale di Raiuno Alessandro Alicandri







Se siete qui molto probabilmente lo sapete già: "The Voice Senior" è un programma delizioso. Antonella Clerici con una giuria affiatatissima formata da Gigi D'Alessio (guru pieno di aneddoti) Loredana Bertè (iconica anche come giudice, senza peli sulla lingua), Clementino (un vero uragano di divertimento con le sue battute e trasformazioni) e Arisa (cuore sensibilissimo alle emozioni e all'umanità dei concorrenti) ogni settimana osservano e scelgono chi portare avanti nel programma durante le Blind Auditions.

Come nelle precedenti edizioni, anche nel 2024 il talent show ospita tantissimi nomi che sono stati estremamente popolari in passato e che con il tempo, spesso per loro scelta o per il naturale svolgersi degli eventi, hanno preso altre strade o hanno continuato a fare musica fuori dall'industria discografica. In questo articolo, in continuo aggiornamento, vi indicheremo i nomi e le storie di chi è salito sul palco raccontandovi chi sono. In coda, indicheremo tutti i nomi che hanno passato la prima selezione e la squadra alla quale hanno scelto di appartenere.

The Voice Senior: i concorrenti noti al grande pubblico

Mario Rosini, secondo classificato a Sanremo 2004 - «Noi siamo 5 fratelli. Papà era un operaio. Ho provato con tutti a farci studiare musica. Per la prima volta che mi son seduto in questa scuola di musica, io ero piccolino, mi guardo intorno e mi catturò subito questa immagine di questi tasti bianchi e neri. Mi innamorai perdutamente di quello strumento. Mi chiamo Mario Rosini, sono nato a Gioia del Colle e sono un musicista, cantante. Avevo 18 anni e c'era qualcosa che mi mancava, il confronto. Milano era il top per me, insomma era il massimo. Lavoravo nei Piano Bar nei Night Club. Nel 2004 succede una cosa molto importante. Sanremo è stato un obiettivo per me sempre, perché è un pacco così importante, lo desideravo da piccolo, da sempre. Le ansie c'erano, sai la paura di non essere capace. Io sono stato dietro le quinte fino adesso, adesso tocca a me. È stato bellissimo perché sapevo che c'erano tutti. I miei genitori erano ancora vivi, la mia famiglia, tutti quanti. Sentivo il teatro, tutto mio. Quella sensazione la mi ha premiato più del premio in sé per sé».

Vittorio Cantrone, voce di "Dragostea Din Tei" - «La malinconia è un sentimento che molte persone confondono con la tristezza. Invece è un sentimento bellissimo, struggente, positivo. E credo che la gran parte delle opere d'arte su questa terra non ci sarebbero senza la malinconia. Mi chiamo Vittorio Centrone, ho 60 anni e vivo a Roma con mia moglie Lucia. Sono pugliese, anche se ci ho vissuto solo sei anni. E in Puglia poi i miei genitori hanno avuto quest'idea di trasferirsi in Friuli, che io dico sempre che. come trapiantare un cactus dal Messico in Norvegia. La musica è entrata nella mia vita in maniera molto dirompente. A Pordenone si era creato questo movimento di ragazzini: suonavano tutti e io ho cominciato da autodidatta. Al pianoforte a cantare. Una volta facemmo un'intervista a una radio locale e il chitarrista che suonava con me disse che mi chiamavo Lemuri e questa cosa rimase al punto che tuttora ci sono persone che non sanno che mi chiamo Vittorio e mi chiamano lemuri direttamente. Nel 2003 fui chiamato a fare un "turno". Si dice in gergo e vuol dire mettere la mia voce al servizio di una canzone: quando arrivai in studio e mi accorsi che dovevo cantare una canzone in rumeno. Nel giro di 6/7 mesi Haiducii con "Dragostea Din Tei" andò ospite al Festival di Sanremo. La canzone diventò un successo mondiale e io mi trovai nella condizione molto particolare di girare dappertutto e in tutti i posti possibili».

Andrea Vaschetti e Gianfranco Grottoli, autori del brano "Il katalicammello" - Il duo racconta racconta l'incontro nella loro città, Pino Torinese. I due artisti hanno scritto tantissime canzoni ma quella che è diventata più famosa di tutte è "Il katalicammello", brano che ha concorso allo Zecchino D'Oro del 1997. Hanno scritto circa 27 brani per lo Zecchino e uno ha anche vinto nel 2007, "Ma che mondo l'acquario". Recentissimo è invece il loro brano "La menopausa", affidato alla Signora Coriandoli a "Che tempo che fa". Loro è anche il brano del 2014 "Non lasciare Roma", brano delizioso cantato da Nino Manfredi.

