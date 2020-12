“The Voice Senior”, Jasmine Carrisi: «Al Bano è un padre che mi sa ascoltare»

17 Dicembre 2020 | 9:26 di Barbara Mosconi

Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso, ha fatto il suo debutto televisivo qualche settimana fa su Raiuno nel programma “The Voice Senior” condotto da Antonella Clerici. Siede (in condominio con il padre) tra i coach del talent. La sua scheda d’identità riporta anni 19, un nome che rimanda a un fiore amato e coltivato in Puglia, capelli biondissimi e lunghissimi, occhi azzurrissimi, una recente Maturità linguistica e una ancor più fresca immatricolazione all’università (corso di Comunicazione d’impresa).

Jasmine, prima sensazione sotto i riflettori.

«Contentezza. È stato bellissimo».

È vero che ti ha voluto Antonella Clerici dopo aver visto un tuo video?

«La scorsa estate ho pubblicato il video di “Ego”, il mio singolo. Vedendolo mi ha detto che volevano nel programma qualcuno che potesse rappresentare i giovani».

Hanno scelto te prima di Al Bano?

«Ci hanno voluto insieme. Il concorrente deve convincere entrambi: io sono la parte giovane, lui è “la musica”».

Parli poco per carattere o per timore?

«Voglio ascoltare gli altri, non mi va di prendere il sopravvento. Più che parlare tanto, voglio imparare e seguire quello che dicono gli altri giudici».

Dividere la poltrona con tuo papà ti rassicura?

«Un po’ sì, perché è la mia prima esperienza in tv, finora avevo fatto solo qualche ospitata».

Ti ha dato consigli?

«Mi ha dato qualche dritta in maniera generica, tipo “essere sciolta”, ma non mi ha voluto condizionare. È un’esperienza che voglio vivere al momento».

Ora trascorrete molto tempo insieme.

«La novità è solo quella di lavorare con lui, in questi anni abbiamo avuto tanto tempo per stare insieme. Anche se partiva, poi papà tornava sempre a casa».

La volta che siete stati insieme più a lungo?

«Quando eravamo piccoli io e mio fratello Bido (Albano Junior, ndr) lo abbiamo seguito in America per dei concerti. Una bella esperienza, i viaggi ti aprono la mente».

Sulla musica andate d’accordo?

«Siamo totalmente diversi, io ascolto soprattutto trap e rap americano».

Un concorrente su cui non eravate d’accordo?

«Viviana Stucchi, la signora che ha cantato il pezzo di Elettra Lamborghini: io volevo girarmi subito, lui all’inizio era un po’ contrario».

Questi “senior” che vengono a cantare cosa ti fanno pensare?

«Che la musica veramente ringiovanisce. Tony Reale a 84 anni cantava e ballava alzando la gamba. Neanche io riuscirei a farlo».

Alla loro età come ti immagini?

«Spero di essere come loro, piena di energia ed entusiasmo, con una bella storia alle spalle».

Ti senti una raccomandata?

«Che siano mio padre e il suo cognome che mi hanno portato a fare il programma, non c’è dubbio. Ma non voglio che le persone pensino che siccome sono figlia d’arte non posso fare musica».

Mai pensato di partecipare come concorrente a un talent?

«No, in questo caso il cognome peserebbe troppo. Non sono affatto sicura che sarebbe un’agevolazione, anzi».

Come passerete il Natale?

«Torneremo in Puglia, staremo a casa, anche se non si potrà festeggiare come sempre».