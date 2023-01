“The voice senior”, riparte il talent condotto da Antonella Clerici

Da venerdì 13 gennaio con i coach Clementino, Gigi D'Alessio, Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri Antonella Silvestri







Ricchi e Poveri: i nuovi arrivati

Il 13 gennaio riparte il talent show di Rai1 prodotto da Fremantle e condotto da Antonella Clerici. I Ricchi e Poveri sono i nuovi entrati nella squadra dei coach.

Quando ve l’hanno proposto che cosa avete pensato?

Angelo: «Che si trattava di una meravigliosa opportunità e ne siamo lusingati. Siamo stati giudici di “Sanremo Young” nel 2018, ma il ruolo di coach ci mancava».

Angela: «È un’esperienza straordinaria, a partire dal gioco, dalla conduttrice e dai colleghi».

Il giudizio sui concorrenti sarà frutto delle vostre opinioni. Voi siete allineati?

Angelo: «Sulla linea artistica io e Angela siamo perfettamente d’accordo. Qui verranno persone con il desiderio di realizzare il sogno di una vita intera. Noi li ascolteremo con attenzione. Ci piacerebbe che fossero rilassati e si divertissero…».

Angela: «Dopo una vita insieme, abbiamo gli stessi gusti. Il consiglio che posso dare ai partecipanti è quello di lasciarsi andare, sì, alle emozioni, ma di metterci anche tutta la sicurezza che serve durante la performance».

Per farvi emozionare, che voce e che stile devono arrivarvi?

Angelo: «Ognuno deve portare la propria esperienza e il proprio calore. Non ci piacciono gli imitatori».

Angela: «Di fronte all’esibizione di certi artisti ho detto: “Non hai cantato male. Hai solo cantato una canzone”. Noi aspettiamo l’interprete in grado di mettere in un brano grinta e voglia di vivere».

Oltre al talento e alla fortuna, qual è la strada che porta al successo?

Angelo: «Bisogna saper trasmettere emozioni».

Angela: «Non bisogna cantarsi addosso, ma dedicare il brano agli altri».

Un ciclone di nome Clementino

Clementino è uno dei coach del programma di Rai1 dalla prima edizione. Carismatico e sempre pronto alla battuta.

Tra i coach c’è molta complicità. Talvolta c’è qualcuno di voi che fa qualche segno. Insomma chi guida il gioco?

«Non parlerei di strategia, ma diciamo che quando un coach si gira per primo (nella fase iniziale dello show, i coach seguono le esibizioni di spalle, salvo poi girarsi dando così la loro approvazione, ndr) noi guardiamo la sua reazione, e se la voce ci piace molto ci giriamo tutti».

Quando capisce che è il momento giusto per guardare un’esibizione?

«Succede se sento la voce di una persona che immagino divertente. Oppure se la voce intona un brano malinconico».

Qual è il momento più adrenalinico?

«Quando nelle pause, prima che entrino i concorrenti, parlo con gli altri coach dei nostri concerti, delle nostre cose personali e delle nostre esperienze del passato. Spesso finiamo con il prenderci in giro. Un altro passaggio molto forte è quando ci lasciamo andare alle “arringhe” per accaparrarci il concorrente da mettere in squadra: lì diciamo davvero di tutto!».

In questa nuova edizione quale genere le piacerebbe ascoltare?

«Manca l’indie. Finora è passato quasi di tutto, dal rock al reggae e al rap ma questo genere proprio non è stato mai proposto».

Quali sono state le canzoni che hanno scandito la sua infanzia e la sua adolescenza?

«Pino Daniele su tutti. Poi, crescendo, mi sono appassionato a Bob Marley e alla musica reggae fino a scoprire il rap americano e italiano. Questi generi sono stati la linea guida del mio percorso artistico e hanno influenzato decisamente il mio stile».

Loredana Bertè è l’anima rock

Nel team dei coach è lei lo storico volto femminile, presente sin dalla prima puntata. Loredana Bertè, considerata la regina del rock italiano, è una forza della natura che conquista per la grinta e per il temperamento schietto.

Che look sfoggerà in questa edizione?

«Ogni anno mi disegno degli abiti speciali. Quest’anno ho dato un “taglio” netto. Poi capirete…».

Chi, tra i colleghi, teme di più?

«Forse Clementino! È una bomba di entusiasmo ed energia, e poi non ha mai vinto! Comunque io non parlerei di paura. Tra noi c’è stima, affetto e la voglia di far vincere il programma. Semmai parlerei di competizione, ma sanissima».

È entrata subito in sintonia con i Ricchi e Poveri?

«Con loro ci conosciamo e adoriamo da una vita. Pensate che abbiamo partecipato insieme a uno dei primi reality della televisione italiana, “Music farm”. La prima edizione divenne un cult e ci divertimmo da morire. Da quel momento Angela e i Ricchi e Poveri sono diventati colleghi ai quali mi lega un grande affetto».

Il talento non ha età e la musica non conosce barriere. C’è però una cosa che la fa irrigidire quando deve dare un giudizio?

«Chi si prende troppo sul serio o chi non lo fa affatto. Chi mi conosce sa come la penso (ride)».

Da coach di un programma tanto amato dal pubblico, cosa ha imparato in questi anni?

«Che non è mai troppo tardi per tirare fuori la propria natura e i propri sogni. Ogni artista che partecipa a questo talent ha una storia e una personalità. Noi coach nutriamo davvero un sincero rispetto nei loro confronti».

Il “campione” Gigi D’Alessio

Nell’ultima edizione ha trionfato il suo allievo, Annibale Giannarelli.

Gigi, quest’anno è un po’ più rilassato?

«Lo spirito di “The Voice Senior” è di far vincere il programma. Non è una gara tra giudici anche se... a chi non fa piacere portare a casa la vittoria?».

Quando resta girato?

«Quando non sento un brivido lungo la schiena».

Sembra che nella scelta di un concorrente ci siano tanti fattori: sguardi ammiccanti e mimica facciale molto marcata tra voi coach. È solo un’impressione o c’è una vera e propria strategia?

«Nessuno dà il “via”. Può capitare che all’ascolto di qualche artista uno di noi resti così suggestionato da comunicare subito la sua soddisfazione con le smorfie, ma non c’è alcuna strategia. Talvolta, invece, si calca la mano anche per far girare tutti (ride)».

Lei è nato nel 1967, che è proprio l’anno di formazione dei Ricchi e Poveri. Come sono stati accolti Angelo Sotgiu e Angela Brambati?

«Con affetto. Sono bravissimi. Loro fanno parte della storia della musica italiana. Quando da ragazzo facevo il piano-bar, riproponevo al pubblico puntualmente “Mamma Maria”, “Sarà perché ti amo” e “Come vorrei”».

Lei è nel programma dagli esordi. C’è la storia di un concorrente che le piace ricordare?

«Tutte le vicende personali e professionali degli over 60 sono belle. Quella di Giannarelli, l’ultimo vincitore, è emozionante: un uomo che da giovane, dopo aver raggiunto la notorietà interpretando il tema principale del film “Lo chiamavano Trinità...”, si trasferisce in Australia. E a 73 anni torna, e cerca di realizzare il sogno della sua vita: cantare».