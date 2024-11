“This is me”: ospiti, esibizioni e emozioni della prima puntata

Su Canale 5 è andato in onda il 20 novembre il nuovo programma che celebra "Amici" Redazione Sorrisi







Ripercorriamo gli eventi principali di "This is me", il nuovo programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La prima puntata del 20 novembre ha ospitato alcuni dei più grandi protagonisti di "Amici", diventati celebri grazie al talent show. Nel programma si rivedono i momenti più importanti della loro partecipazione nel talent, tra esibizioni e interviste. Ecco tutti gli ospiti, le canzoni delle esibizioni, le sorprese agli ex alunni e alcune delle loro dichiarazioni.

Gli ospiti della prima puntata di "This is me"

Emma porta a "This is me" Fabri Fibra e Baby Gang. Ospite anche la moglie dello scomparso Marco Garofalo, Rosa. Ermal Meta si esibisce con Irama nei brani "Ali" e "Piccola anima". Per reinterpretare una delle storiche sigle del programma, abbiamo visto Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Emanuel Lo. Rudy Zerbi fa una sorpresa a Diana Del Bufalo. Per fare una sorpresa a Stash, c'è Francesco Cicchella che imita Achille Lauro prima di un suo pezzo comico. Stash canta poi con Raf "Self control". A supporto di Petit sono stati ospiti Fred De Palma e gli SLF per cantare "Mammamì". Per Mida sono arrivati Ava e Villabanks per cantare "Bacio di Giuda".

Emma, concorrente di Amici nel 2009

È stata poi vincitrice di quell'edizione.

«Stavo uscendo dalla mia prima battaglia contro il cancro, ero in una fase di fragilità e di debolezza. Pensavo che fosse un segnale che la musica non doveva essere la mia strada. Poi mia mamma chiamò la redazione, il 2 giugno ho ricevuto la conferma, ho fatto il provino e quel provino mi ha cambiato la vita».

«A volte un carattere forte viene scambiato come arrogante, presuntuoso. Ero in un periodo in cui ero molto arrabbiata perché arrivavo da una situazione di salute tremenda, ero molto spaventata. Quindi probabilmente la mia voce in quel momento rifletteva la mia anima. Era l'anima di una ragazza giovane, ma arrabbiata con la vita, molto spaventata ma che allo stesso tempo voleva prendersi un'enorme rivincita e rivalsa. Lo sapevo io, Maria e la mia famiglia. Maria è la mia famiglia»,

«Questo posto mi ha cambiato la vita non solo in termini professionali, questa è anche una scuola di vita. Qui io avevo sotto mano sale di incisione, i migliori maestri, un'orchestra dal vivo. È una scuola gratuita che se fatta con consapevolezza, può mettere le basi per costruire un futuro, un lavoro».

«I miei genitori si sono sempre comportati da genitori, non galvanizzandosi più di me. I miei amici sono rimasti quelle di sempre e Maria è rimasta un punto di riferimento importante. Ringrazio non ultimo per importanza il pubblico che da 15 anni mi sostiene e mi vuole bene»

Emma canta i suoi ultimi successi in un medley: si parte da "Hangover", "Vita lenta", "Apnea". Con la partecipazione di Fabri Fibra e Baby Gang canta "In Italia 2024".

Giuseppe Giofrè, concorrente di Amici nel 2011

È stato vincitore di quell'edizione.

«Per me entrare a "Amici" era per vincere. Lo volevo fare per me stesso, ma anche per la mia famiglia».

«Vengo da un paesino molto piccolo. Volevo uscire dal mio paese, pensate che ho visto Roma per la prima volta arrivando a "Amici"».

Giuseppe balla sulle note di "It's ok I'm ok" di Tate McRae.

Irama, concorrente di Amici nel 2018

È stato vincitore di quell'edizione.

«Ero un bambino rompiscatole, molto autocritico, le mie prime canzoni le ho stracciate, le ho ritrovate sì ma tutte stracciate. Avevo già da piccolino un dualismo, diviso tra la passione per il cantautorato italiano e il mondo "urban" della musica americana»,

«Ci sono state tante soddisfazioni, ma ci sono ancora tante cose che devo ancora fare».

«Mi piacerebbe un domani avere una famiglia, dare amore incondizionato a un figlio. O magari a una figlia, perché se viene fuori un figlio come me...».

Irama canta "Tu no", "Mediterranea". Con Ermal Meta canta "Ali" e "Piccola anima".

Elena D'Amario, concorrente di Amici nel 2009

«Avevo 18 anni, ero giovane e in me c'era una base di pudore. Poi ho capito che si può fare tutto con la propria cifra, mantenendo fede a se stessi. Prima della sua scomparsa, con Marco Garofalo ci siamo riabbracciati ed è stato un bel momento si è chiuso un cerchio».

«Sono stata 9 anni e mezzo a New York. Poi il tempo passa, si cresce, le priorità cambiano, i nonni invecchiano. Mia nonna è venuta a mancare esattamente un anno fa, si chiamava Incoronata la mamma di mamma, dormivo con lei. Negli anni avevo un'inquietudine complessa. Quando ero all'estero mi mancava l'Italia, quando ero in Italia mi mancava stare all'estero, ma la famiglia alla fine è stato l'ago della bilancia che mi ha fatto rientrare e sono felice di averlo fatto».

«Cosa mi manca nella vita? La famiglia. Sogno di formare una famiglia. Mi immagino mamma ma anche nonna. Quando immagino il futuro mi immagino già con i nipoti, il desiderio è fortissimo».

Elena balla sulle note di "Hey Pachuco!" della Royal Crown Revue.

Stash, concorrente di Amici nel 2015

Con i The Kolors, è stato vincitore di quell'edizione.

«"Italodisco" non doveva essere il primo singolo di lancio, ma mia figlia Grace già la conosceva a memoria. Anche grazie a lei abbiamo poi deciso di scegliere quel brano».

« Quando sono uscito ho trovato un comico che mi imitava, le nostre canzoni alla radio. Quando fai "Amici" non puoi capire davvero quello che succede fuori dal programma al 100%.».

«Un artista non si valuta in base ai suoi dischi di platino. Sono una piacevole conseguenza, ma il lavoro viene prima. Scrivere una canzone lo si fa senza pensare ai dischi di platino».

I The Kolors cantano "Everytime", "Un ragazzo una ragazza", "Italodisco".

Diana Del Bufalo, concorrente di Amici nel 2010

«Ero piccola ero un carciofo, non capivo niente, della vita in generale. "Amici" era una cosa gigante di cui non mi sono mai resa conto».

«Sono così tanto fiera di tutto quello che ho fatto, particolarmente il teatro, perché la gente è lì per te. È un'emozione straordinaria».

Diana Del Bufalo canta un brano tratto dalla versione italiana "The cabaret - The musical" di cui è stata protagonista. Durante la trasmissione ricordano una sua passione, anzi una vera e propria cotta che Diana si è presa per Rudy Zerbi.

Serena Carella, concorrente di Amici nel 2021

«Sono stata a New York per due anni. Ho vinto la borsa di studio nel talent e l'anno dopo ho fatto di nuovo le audizioni per continuare il percorso, diplomandomi lo scorso giugno».

Serena balla sulle note di "Ti voglio" di Ornella Vanoni.

Altri ex alunni ospiti di "This is me" del 20 novembre

Isobel Kinnear, concorrente del 2022, Petit del 2023, Marisol del 2023, Mida del 2023.

Isobel ha ballato sulle note di "Be italian" di Fergie. Ha detto: «Mamma e papà mi mancano tantissimo, ci sentiamo ogni giorno, sono però contenta di essere qui e di avere questa opportunità».

Petit canta un medley dei suoi brani: "Tornerai" e "Lingerie". Poi "Mammamì". Riconferma con Marisol l'amore l'uno per l'altra e la solidità del loro rapporto, fatto di emozioni condivise.

Marisol si esibisce sulle note di "Way down we go" di Kaleo. Ha detto: «Diciamo che sono sempre stata una bambina più che chiusa, riservata, ci ho messo un po' a tirare fuori il mio carattere».

Mida canta sulle note di "Rossofuoco".