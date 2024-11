“This is me”: ospiti, esibizioni e emozioni della seconda puntata

Su Canale 5 è andato in onda il 27 novembre il nuovo programma che celebra "Amici" Redazione Sorrisi







Ripercorriamo gli eventi principali di "This is me", il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La seconda puntata del 27 novembre ha ospitato alcuni dei più grandi protagonisti di "Amici", diventati celebri grazie al talent show. Nel programma si rivedono i momenti più importanti della loro partecipazione nel talent, tra esibizioni e interviste. Ecco tutti gli ospiti, le canzoni delle esibizioni, le sorprese agli ex alunni e alcune delle loro dichiarazioni.

Gli ospiti della seconda puntata di "This is me"

Alessandro Macario, compagno di Anbeta Toromani, con il quale ballano insieme. Anche lui è un bravissimo ballerino. A cantare con Annalisa c'è Tedua. Veronica Peparini è ospite per ballare con Andreas Muller. A cantare con Alessandra Amoroso c'è Fiorella Mannoia. Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Alessandra Celentano cantano e ballano anche questa settimana una delle celebri sigle del programma. BigMama canta con Gaia "Lady Marmalade" nella versione proposta a Sanremo 2024. Con Giordana Angi, canta Fabrizio Moro. Ospiti comici Pio e Amedeo. Ignazio, Piero e Gianluca de Il Volo cantano con Sarah Toscano "Capolavoro". Gigi D'Alessio è ospite per cantare con LDA, cantano "Primo appuntamento". Con Mew, ex concorrente di "Amici", Holden canta "Grandine".

Annalisa, concorrente di Amici nel 2011

«Le critiche le ricordo, mi sono servite, così come mi servono oggi».

«Penso nel profondo di non essere così cambiata. Ero una bimba, ora mi sento più libera. All'epoca mi bloccavo un po', pensavo sempre di non essere capace a parlare, poi mi sono alleggerita e mi sono accorta che anche se sbagli, non fa niente, la volta dopo cerchi di fare meglio».

«Ho studiato tanto, ma senza fatica. Quando una passione è così forte, non puoi fare a meno di farlo. Cantare è una necessità, non puoi smettere».

«Anche per riconoscere la fortuna, bisogna avere la testa, essere pronti ad accogliere il cambiamento. Per restare, per provarci»

«Mi auguro di avere davanti a me un sacco di anni come questi che sto vivendo».

Annalisa canta in un medley alcuni dei suoi brani storici: "Diamante lei e luce lui", "Il mondo prima di te". "Bellissima", "Mon Amour" piano e voce

Anbeta Toromani, concorrente di Amici nel 2002

«Il mio "caratterino" è rimasto quello di un tempo. Sono cresciuta, sono più matura. Nel talent entri in un modo e esci in un altro. Ecco, ora le critiche me le farei scivolare addosso».

«Questo è un momento importante, vorrei ringraziare Maria e Alessandra Celentano e dopo di loro tutte gli artisti che mi hanno aiutato a tirare fuori quello che abbiamo dentro, tutti ne abbiamo bisogno».

Anbeta balla con il suo compagno un brano da la "Carmen", suonato dalla Symphony Orchestra di Colonia e Reynold Holdhoff.

Alessandra Amoroso, concorrente di Amici nel 2008

L'alunna ha poi vinto il programma

«Devo ringraziare Luca Zanforlin per la pazienza e Maria De Filippi, senza di loro non sarei qui. In quel periodo vivevo un elettrocardiogramma di emozioni: era tutto troppo grande».

«È sempre stata una madre, Maria, una persona che mi è stata accanto tantissimo e con amore. Ho passato tanti momenti difficili, ho pianto dall'inizio alla fine, era tutto difficile. Essere messa sempre in discussione allora mi mandava in tilt e a quel punto preferivo il karaoke. La scuola non l'ho vissuta benissimo, non me la sono goduta. Dico sempre ad altri alunni di non fare come ho fatto io, oggi mi rendo conto che però che "Amici" ha dato vita al mio sogno».

«Questo lavoro mi fa sentire viva. Cantare mi fa sentire viva».

«Nelle immagini della mia carriera ho visto le cose meravigliose A volte mi sono troppo giudicata e criticata, ma ora dico di essere orgogliosa di quello che ho fatto. Per la prima volta dopo 16 anni sono orgogliosa di quella ragazza che a 21 ha vissuto tutto con tanto entusiasmo, con una luce pura, con una sua sincerità, con una sua passione, tutte cose che conservo ancora oggi».

«In passato mi sono molto giudicata e distrutta. Oggi dico che sono stata brava».

Alessandra Amoroso canta "Immobile" e il suo ultimo singolo "Si mette male". Con Fiorella Mannoia cantano "La sera dei miracoli"

Andreas Muller, concorrente di Amici nel 2015 e 2016

L'alunno ha poi vinto il programma.

«Io non smetterò mai di essere grato a questo posto, "Amici". È una lezione di vita, un primo confronto con altri artisti e persone che magari non la pensano come te. Prendi tante porte in faccia che ti formano come persona e artista. Alle mie figlie se dovessi insegnare qualcosa insegnerei questo, di non farsi abbattere da niente»

«Quest'anno mi sta mettendo alla prova. Ho perso in un anno due persone per me molto importanti. Ho fatto tante scelte per la mia famiglia, sono rimasto in Italia e ho scelto di costruire il mio futuro qua. Il mio consiglio è di vivere i propri famigliari il più a lungo possibile. Ti mancheranno».

Veronica Peparini balla con Andreas Muller.

Gaia, concorrente nel 2019

L'alunna ha poi vinto il programma

«Per me c'è un prima e dopo Amici. Maria mi ha vista e non ha chiesto compromessi, questa è la cosa per me più speciale. Alla fine l'ostacolo più grande sono stata io, per tutto il tempo. Sono riuscita a mettermi in gioco senza filtri, ed è assurdo perché che in televisione sai che ti stanno guardando, ma questo programma mi ha fatto togliere ogni blocco».

«Sono tutt'ora molto rigida con me stessa, qui mi sono presa presa in braccio prendendomi cura di me come se fossi mia figlia, non il mio peggior nemico. Ogni giorno mi ricordo di quanto sono fortunata e privilegiata nel poter fare questo nella mia vita»,

Gaia canta "Chega" e "Dea saffica". Con BigMama canta "Lady Marmalade".

Giulia Stabile, concorrente nel 2020

L'alunna ha poi vinto il programma.

«Condurre mi diverte molto».

Giulia balla "Bulerìas" di Rosalìa. I ballerini professionisti le hanno dedicato un omaggio sulle note di Elisa come dedica d'affetto verso di lei. Nel filmato che ripercorre il suo percorso, si è parlato delle difficoltà che ha affrontato per superare i tanti attacchi di bullismo ricevuti nel passato.

Giordana Angi, concorrente nel 2018

«Scrivere è una sorta di terapia che ti aiuta a capire come sei fatta. Come in un diario, nel quale scrivi e poi quando ti rileggi, capisci come sei stata».

«Giulia non ha mai paura di essere sé stessa. Sei speciale».

Giordana Angi canta il suo nuovo singolo "Piano piano". Con Fabrizio Moro cantano "Portami via".

Umberto Gaudino, concorrente nel 2019

«Mi emoziona rivedere il percorso perché a prescindere dall'età , è stata come una rinascita per me, è stato come vivere per la prima volta un'adolescenza per tante ragioni, rimettendomi in discussione».

Umberto balla sulle note di "Libertango"

Altri ex alunni ospiti di "This is me" del 27 novembre

Holden, concorrente del 2023 ha cantato "Nuvola" e "Randagi", poi "Grandine" con Mew. Sarah, concorrente e vincitrice del 2023 ha cantato "Tacchi (fra le dita)" e con il Volo "Capolavoro", LDA concorrente del 2021 ha cantato "Quello che fa male" e "Se poi domani", Vincenzo Di Primo concorrente del 2019 ha ballato sulle note di "That's amore", Vincenzo Durevole concorrente del 2014 ha ballato sulle note di "Ave Maria".