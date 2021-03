“Ti spedisco in convento”: il nuovo docu-reality su Discovery+

Cinque suore irresistibili sono pronte a ricondurci sulla retta via "Ti spedisco in convento" Credit: © Discovery+ Giusy Cascio







Si puo' vedere su

Cosa succede a mettere insieme sacro e profano? Lo scopriamo nel nuovo docu-reality di Discovery+ (in streaming dal 12 marzo) “Ti spedisco in convento” girato presso “La Culla” di Sorrento, dove cinque ragazze sregolate e viziate vengono mandate perché siano ricondotte sulla retta via tra sobrietà e preghiera.

Le maestre di questo loro percorso spirituale sono cinque consorelle dell’ordine delle Oblate del Bambino Gesù: l’ironica suor Daniela (la Madre Generale), l’autorevole suor Monica (Madre Superiora), la timida suor Felicita che assiste i bisognosi, la giovane suor Analia addetta alla lavanderia e la dolce suor Arleide che cura l’orto e la cucina.