Tommaso Zorzi ha vinto il GF Vip 5, ecco perché

Nella puntata dell'1 marzo l'ha spuntata contro Pierpaolo Petrelli. Ecco le ragioni del trionfo Alessandro Alicandri







Dopo quasi sei mesi, abbiamo finalmente il verdetto: Tommaso Zorzi vince il Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini, trionfando con il 68,3% dei voti. Ma perché ha vinto? Il motivo principale è quello più ovvio: è riuscito a togliersi di dosso l'etichetta dell'influencer, croce e delizia ma soprattutto croce per chi vuole fare un salto di qualità in tv.

Tommaso ha dimostrato, fin da quando si dilettava con i commenti alle improbabili sfilate dei coinquilini, di poter essere un fortissimo catalizzatore di attenzione. Essere ipnotici è dote di molti, avere qualcosa da dire è talento per pochi: dalla formazione culturale ricercata fino alla leggerezza della sua anima più frivola, Tommaso ha incarnato tutte le caratteristiche principali per vincere il gioco.

Ha vinto doppiamente perché ha trionfato pur essendo piuttosto divisivo: Tommaso è sempre stato testardo, diffidente con gli uomini, poco avvezzo a mettersi in discussione. Con il tempo è riuscito a accettare un po' di più (anche se con fatica) il confronto, mettendo nel piatto anche le opinioni degli altri per imparare qualcosa da tutti. Anche dai nemici.

Il suo rapporto con Stefania Orlando, simbolo di questa edizione, ci ha fatto capire molte cose su Tommaso. Il 25enne di Milano, proprio con la sua amica del cuore, ha mostrato di saper dividere l'amicizia dal gioco con tutto il suo bagaglio di problematiche annesse.



Ci siamo lamentati tanto dei cambi di idea di Dayane, ma anche Tommaso non si è fatto mancare i cambi di rotta: tutti i suoi rapporti, specie quelli più importanti, hanno avuto momenti altissimi e altri di grave crisi. Perché? Tommaso odia la noia, l'ovvio, ama mettere alla prova le relazioni.

In questi mesi il pubblico si è affezionato alla sua follia, ai suoi aneddoti, agli suoi sbalzi d'umore, persino alla camminata incerta in giro per casa senza una meta quando da un'ora ha detto che sarebbe andato a dormire.

Tommaso ha vinto perché dentro e fuori dalla casa ha saputo far parlare di sè, anche attraverso il “Gf Vip Late Show”: il programma comico in seconda serata ha conquistato tanti telespettatori su Mediaset Extra tra giochi, gag e improvvisazione stravolgendo le regole del reality.



È riuscito infatti in un compito molto raro: ha usato il format come “training”e piattaforma di sperimentazione per portare subito a compimento il sogno di lavorare in tv da protagonista. L'outsider si è reso un fuoriclasse eccezionale. “Sono diventato un uomo adesso” ha detto Tommy poco prima della proclamazione “ma pur sempre un uomo in tacco dodici”.