Tommaso Zorzi: «Sto vivendo il mio sogno più bello»

Il vincitore del “GF Vip” fa l’opinionista a "L’isola dei famosi" e dice... Tommaso Zorzi Giusy Cascio







Al telefono Tommaso Zorzi è “pazzesco”, come dice lui. «Dammi del tu, darsi del lei è triste» esordisce il fresco vincitore del “Grande Fratello Vip”, subito catapultato a “L’isola dei famosi” come opinionista, senza soluzione di continuità.

Tommy, ti piace la nuova veste?

«Molto. Il ruolo di opinionista è sottovalutato, ma è difficile e si impara facendolo. Gli interventi devono essere mirati, precisi, puntuali e mai banali».

Proprio come le risposte che vorrei ricevere in quest’intervista.

«Ma io per le interviste ho un talento naturale, vedrai...».

Vediamo: com’è Ilary Blasi?

«Magistrale. Il programma è in diretta e ci sono mille variabili, ma lei è fantastica a riempire i momenti vuoti».

Iva Zanicchi?

«La amo. Sono diventato il suo “social media manager”: le insegnerò a creare più “stories” su Instagram».

Il cast dei naufraghi?

«Credo che ci darà tante soddisfazioni a livello di dinamiche».

Dopo quasi sei mesi nella Casa del “GF Vip”, di dinamiche te ne intendi. Ma quando eri lì dentro avevi capito di essere diventato così famoso?

«Sentivo di essere amato perché ho visto volare sopra il giardino della Casa più di 50 aerei con gli striscioni per me. Poi, prima di uscire, quando la psicologa dello show mi ha detto: “Adesso tieni le bocce ferme”, ho capito».

In tv hai già alle spalle “#Riccanza”, “Dance dance dance”, “Pechino Express” e ora vivi un momento d’oro: sei stato a “Le iene”, farai una gag con Paolo Bonolis in prima serata ad “Avanti un altro!”. Ha ragione la psicologa, non temi che il successo ti dia alla testa?

«Mah. Secondo me la psicologa con “bocce ferme” intendeva dire: “Scegli bene”. In tv bisogna valutare le proposte, seguire una strategia. Quanto al successo, io tengo i piedi per terra e non mi pavoneggio, vivo con responsabilità questo mio primo ruolo istituzionale in uno show di prima serata Mediaset, prodotto da Banijay Italia».

A chi pensa che tu sia “falso”, il tuo aggettivo-tormentone al “GF”, che cosa rispondi?

«Falsità (ride)!».

Ma chi è davvero Tommaso Zorzi?

«Un ragazzo di 25 anni che sta vivendo il suo sogno ed è felice, sereno».

Sognavi di fare tv fin da bambino?

«Da sempre. Tranne una breve parentesi in cui volevo diventare veterinario».

Mamma Armanda, dietista, e papà Lorenzo, manager nella comunicazione, ti hanno sempre assecondato?

«Sì, perché i miei genitori si fidano di me e hanno capito che questa era la mia strada. Sono sempre stato uno che si mette in mostra davanti all’obiettivo. La componente di narcisismo ed egocentrismo è naturale in chi lavora in tv».

Per capire i tuoi piani futuri, chi è il personaggio della tv a cui ti ispiri?

«Raffaella Carrà è la regina indiscussa».

Tua sorella Gaia che ne pensa del tuo percorso?

«Gaia è la capobanda delle “fandom”, i vari gruppi di miei fan sui social: una selva oscura in cui io non oso addentrarmi. Lei invece è il “Peppe Vessicchio” che dirige questa grande orchestra di tweet, post, video…».

Parliamo un po’ delle tue passioni?

«Che dire, sono un papà single. Di Gilda, la mia bassottina di 4 anni. Avrei anche preso altri cani, ma dal suo sguardo intuisco che è gelosa e vuol rimanere figlia unica».

Ti interessi anche di astrologia.

«Leggo l’oroscopo tutti i giorni, sì. Oggi sono di buon umore, si sente?».

Si sente, eccome. Le caratteristiche dell’Ariete, il tuo segno zodiacale, ti rappresentano?

«Un sacco: sono testardo, impulsivo, passionale, fumantino e permaloso».

C’è una cosa che proprio detesti?

«Il marzapane. Per la cresima mi regalarono un agnello di marzapane enorme, tutti ne assaggiavano un pezzettino. Mi disgustò, una cosa raccapricciante».

Invece una cosa che adori?

«Le scarpe: ne accumulo a centinaia! Anche se un paio non mi piace, lo tengo, credo che la mia sia una patologia».

Sai che mia figlia va a scuola con la tua cuginetta Lucia?

«La figlia di zia Giovanna?».

Esatto. Le ho chiesto un parere su di te e lei mi ha detto, testuali parole: «Vorrei che Tommy facesse qualcosa di intelligente». Commenti?

«Ci provo! E magari ci riesco».

La zia Giovanna mi ha raccontato che ti dava ripetizioni di latino.

«Vero, alle superiori».

Dice che sei un ragazzo sensibile.

«Vero pure questo».

Mi ha confidato anche che dopo il “GF Vip” ti ha scritto un messaggio, ma non le hai ancora risposto. «Avrà molto da fare» pensa.

«Aiuto, ho il telefonino che sembra un centralino, non l’avevo visto!».

La zia si ricorda che da ragazzino scrivevi racconti bellissimi.

«Li conservo ancora».

Li pubblicherai un giorno?

«Perché no? È un’idea».

Dopo il libro “Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri” (Mondadori), scriverai un altro romanzo?

«Do a Sorrisi un’esclusiva: lo sto già scrivendo. È una storia d’amore, fin dalla prima pagina».

Adesso per te conta più l’amore o l’amicizia?

«L’amicizia è fondamentale. Perché ora tutti mi dicono: “Sei stupendo, sei splendido”. Ci vuole qualcuno di cui ti puoi fidare. E io mi fido di Aurora (la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, amica conosciuta sui banchi di scuola a Milano, ndr)».

Al “GF” ti sei fatto degli amici veri?

«Francesco, Stefania, Enoch, Eli, Andrea… Adesso mi vengono in mente loro, mi scuso con gli altri».

E Cristiano Malgioglio, a cui apristi il tuo cuore?

«A “zia Malgy” voglio un gran bene».

Tommy, ti piacerebbe perdere la testa per un uomo o pensi che non sia il caso, in questi tempi pandemici?

«Potrei innamorarmi, chi lo sa».

Prima, però, prometti che telefonerai alla zia.

«Giuro, metto giù e la chiamo!».