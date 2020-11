Tommaso Zorzi, un ciclone nella Casa del GF Vip

26 Novembre 2020 | 15:55 di Alessandro Alicandri

Mamma Armanda ha detto: «Steve Jobs ha creato l’iPhone... ma io ho creato Tommaso Zorzi!». L’ironia in famiglia non manca, ma lei ha più di una ragione per essere orgogliosa del suo ragazzo. Arrivato al "Grande Fratello Vip" come “quello che sta sui social” e non attraversando nemmeno la “porta rossa”, Tommaso si è rivelato il personaggio più intrigante di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

• "Grande Fratello Vip 5": i concorrenti, le nomination, gli eliminati e le puntate



Nato a Milano il 2 aprile 1995 da mamma Armanda (dietista a Milano) e papà Lorenzo (pubblicitario), ha una sorella minore, Gaia. «Quand’eravamo più piccoli giocavamo a imitare i personaggi del reality di Kim Kardashian» ha racconta lei. «E io mettevo i cuscini dentro i pantaloni per imitarne i famosi glutei!» ha aggiunto lui. L’indole esuberante Tommaso l’ha sempre avuta, e da ragazzino attirava l’odio dei suoi compagni di classe. «Non riesco a fidarmi degli uomini. Credo sia anche perché alla fine non ho avuto una figura paterna di riferimento» ha raccontanto.

Di buona famiglia, dopo essersi diplomato alla International School di Milano (dove ha conosciuto ed è diventato il migliore amico di Aurora Ramazzotti) è andato a studiare a Londra per assecondare la sua prima grande passione: la moda. Quindi ha lanciato l’app social dedicata alla moda “FashTime” e una linea di accessori chiamata “AristoPop”. È stata Mtv a lanciarlo nel mondo dello spettacolo con #Riccanza, il programma che racconta la bella vita dei “figli di papà”. Ma se in tv è un ciclone, nel privato Tommaso confessa: «In fondo sono una persona fragile, e quella fragilità porta a chiudermi in me stesso».

Al GF Vip ha smascherato per primo i pettegolezzi di Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) e ha portato alla luce i comportamenti secondo lui ambigui e strumentali di Dayane Mello. Ma ha anche legato moltissimo con con Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e soprattutto Francesco Oppini, che grazie a lui ha capito di voler riallacciare il suo complicato rapporto con la mamma, Alba Parietti. Prima di entrare nella Casa Tommy è diventato socio di un’azienda che si occupa di investimenti su progetti dedicati all’intrattenimento (tra gli investitori c’è anche Leonardo Bongiorno, figlio del compianto Mike), ma il suo futuro ormai sembra la tv.

«Se riesco a far ridere le persone sono più felice di quando faccio l’amore» ha detto. Già, l’amore... Tommaso ha fatto coming out a 18 anni dichiarando la sua omosessualità, ma non ha mai incontrato la persona giusta: «Ho la calamita per gli uomini sbagliati, sono loro a trovarmi con il lanternino». E sulla sua sfortuna nelle relazioni ha scritto un libro, Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri (Mondadori). Quindi non sarà un caso se una delle sue canzoni preferite è La cura di Franco Battiato, che considera il suo brano manifesto e che recita: “Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te”».