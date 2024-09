Torna “Bake off Italia”, la gara dei migliori pasticcieri amatoriali

Ottava edizione a “Bake Off”. Cos’è cambiato?

«Il formato è rimasto lo stesso, sono tutti concorrenti amatoriali che si sfidano. E io sono

rimasto sempre Damiano, magari mi sono adattato, ho imparato a fare il programma meglio,

negli anni più lo fai più migliori a livello televisivo».

Il suo giudizio su cosa si basa?

«Io arrivo dalla tv americana dove già facevo il giudice, anche se in America giudicavo dolci

americani, e anche qui ho continuato a mangiare, più che assaggiare mangio davvero! Cerco

sempre di dare gli stessi consigli, in questo programma si va per fare qualcosa di bello, se uno

entra non al 100% può solo migliorare e crescere. È un viaggio».

La differenza tra un pasticciere e un pasticcione?

«Il pasticciere lavora preciso, segue le ricette, mentre lavora pulisce, non sporca il banco,

arriva in fondo e se ha lavorato bene finisce bene. Il pasticcione fa confusione e basta».

Questa edizione si arricchisce di due puntate di casting.

«A livello visivo è il momento che ci ha sorpreso più di tutti, in pasticceria c’è sempre prima

la vista e poi il gusto. All’inizio ci sono tanti più personaggi, abbiamo mangiato tanti dolci

sicuramente interessanti, i partecipanti arrivano con una idea e una speranza».

L’errore imperdonabile per cui non verrai mai preso a “Bake off”?

«Non ci sono errori, se hai una passione e tanta voglia di fare sicuramente puoi entrare a

“Bake off”. Quello che a volte manca è il sogno, credere in se stessi. Se fare pasticceria ti

piace e non sei bravissimo, un miglioramento c’è sempre, chi entra in una maniera esce in

un’altra».

Lei cosa ha imparato in pasticceria da ultimo?

«L’anno scorso per il festival Lucca Comics ho fatto una scultura di cioccolato gigante,

raffigurava un dragone con le ali: lì devi pensare a tutto, non solo a scolpire il personaggio,

c’è pure il trasporto. Ho impiegato un mese e mezzo di lavoro».

Non ha trovato nessun concorrente da impiegare in una delle sue pasticcerie?

«No, ma se posso fare un nome di qualcuno che per me non ha avuto rivali è Carlo Beltrami,

nella 5a edizione, è tornato nel torneo delle “all star” e ha realizzato il suo sogno aprendo una

pasticceria a Bergamo. Aveva quella voglia di arrivare, di fare, quella grinta che vince anche

contro il talento».

Com’è andata con il maestro Iginio Massari?

«Lo conoscevo, siamo amici e colleghi, è stato un inserimento super facile, Massari è stato

ganzo, simpatico, bravo, sul set con lui ci si diverte».

Vi scambiate pareri?

«Succede di continuo, spesso noi giudici ci sediamo al tavolo e ci scambiamo gli ingredienti.

Iginio mi ha fatto assaggiare delle bacche di vaniglia favolose e mi ha dato il contatto del suo

fornitore».

Questa edizione in una parola.

«Esplosiva. Ci sono stati alti e bassi di tante persone e colpi discena inaspettati».