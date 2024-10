Torna “Il contadino cerca moglie” condotto da Gabriele Corsi

Una contadina e quattro contadini mettono alla prova potenziali pretendenti provenienti dalla città per scoprire se tra loro si nasconde l’anima gemella. Ecco i nuovi protagonisti di “Il contadino cerca moglie”, il docureality che torna in onda sul Nove da giovedì 24 ottobre. Ve li presentiamo: Annamaria vive vicino a Pisa in una riserva naturale con cervi, cavalli e daini. Marco gestisce una fattoria a Montefalco (PG). Loris proviene da una famiglia di produttori di frutta a Carpineta (FC), paesino sulle colline attorno a Cesena. Roberto è un allevatore di Preone, un piccolo paesino della provincia di Udine. Mauro gestisce un’azienda agricola familiare a Olgiate Comasco (CO).

Gabriele, dopo tanto tempo trascorso in campagna saprebbe curare un orto?

«Sì, nella mia casa a Roma ho un terrazzo dove coltivo erbe aromatiche, olivi, uva e limoni. È una bella soddisfazione».

Lascerebbe la città?

«Ogni tanto una fuga dalla metropoli ci vuole, ma non andrei mai a vivere in un posto dove devi fare 50 km per trovare un bar».

Qual è l’aspetto più duro della vita di un contadino?

«La tua esistenza è una continua scommessa: basta una grandinata o la siccità per mandare all’aria un intero raccolto. E i ritmi sono duri, non ci sono pause o vacanze: le mucche non sanno se è domenica o Natale (ride)».

E il lato positivo?

«Godere di posti splendidi, a contatto con la natura, in mezzo agli animali. E vedere il risultato del proprio lavoro, che è tangibile, lo tocchi con mano. Una sensazione incredibile che spinge tanti a superare ogni avversità pur di non abbandonare la propria terra».

Ha imparato a riconoscere i piccoli produttori?

«Certo. Ora quando vado a fare la spesa so che lavoro c’è dietro. Poi ho avuto problemi di salute e sto attento alla qualità del cibo. Ho un’intolleranza ai latticini ma quando mangio formaggi, yogurt o latte delle fattorie sto benissimo».