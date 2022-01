Torna su Sky “Italia’s got talent”, lo show con i suoi folli (e bravissimi) concorrenti

In giuria arriva Elio: «Per me è tutto nuovo, non mi pongo limiti e nessuno mi dice “smettila!”» Tiziana Lupi







Mara Maionchi

Mara Maionchi è nella giuria di “Italia’s Got Talent” dal 2019 e lo definisce un programma “energetico”: «Mi diverto sempre moltissimo» dice. «È difficile immaginare quanto la gente riesca a fare cose imprevedibili».

Voi giudici, però, ogni tanto qualche “no” dovete dirlo.

«I nostri giudizi sono abbastanza oggettivi e a volte capitano persone improbabili. Se dici loro che la performance non è sufficiente e gliene spieghi il motivo, non fai altro che il loro bene».

Tra di voi sembrate molto affiatati.

«È vero. Con Frank ormai siamo “compagni di merende” e Federica mi piace perché è molto spigliata, racconta bene le cose e fa le critiche giuste. Tra noi è la più tranquilla. Adesso è arrivato anche Elio: sono contenta perché lui mi fa ridere e il riso fa buon sangue. I comici di solito sono tristi, invece lui non lo è».

Cosa si aspetta da questa edizione di “Italia’s Got Talent”?

«Mi aspetto che piaccia e che faccia divertire sia noi che lo facciamo, sia chi ci guarda».

C’è un numero che le piacerebbe vedere e che nessun concorrente ha ancora mai portato?

«Non ho così tanta fantasia, mi limito a guardare quello che propongono. Alcuni vengono da famiglie circensi, altri hanno iniziato dal nulla ad allenarsi su qualcosa che impegna la loro vita. La fantasia degli italiani è super, come le cose belle della vita!».

Federica Pellegrini

Per Federica Pellegrini la nuova edizione di “Italia’s Got Talent” è la prima dopo l’addio al nuoto: «A Capodanno si butta il vecchio e si fa largo al nuovo» dice sorridendo.

Ora ha più tempo per dedicarsi alla tv: questa è la sua quarta volta in giuria.

«Sto vedendo cose bellissime, noi giudici diciamo pochissimi “no”. Del resto, è questo il bello del programma: i concorrenti non portano mai numeri banali ma sempre idee nuove, spesso geniali. Come succede nello sport, l’asticella si alza sempre di più».

Quest’anno c’è una novità anche nella giuria: è arrivato Elio.

«Lui è divertentissimo. Lo conoscevo per la musica ma ho scoperto che è un superprofessionista anche nell’intrattenimento. Ed è anche esperto di sport: mi chiede informazioni sul nuoto, sull’importanza della corsia centrale nelle gare, su come si affrontano le finali. Ormai siamo pronti per una bella sfida in acqua!».

Frank Matano

Frank Matano siede al tavolo della giuria di “Italia’s Got Talent” dal 2015, è alla sua settima edizione: «Mi sento sempre più a mio agio» dice.

Questa volta ritroverà Elio dopo l’esperienza di “Lol - Chi ride è fuori”.

«Sono felicissimo, e prima di iniziare le registrazioni ero curioso di vedere come avrebbe interagito con i concorrenti. È come se ci fosse sempre stato e il suo arrivo ha contribuito a rendere più unita la giuria».

Cosa possiamo aspettarci da questa nuova edizione?

«Il livello a “Italia’s Got Talent” ormai è alto. Poi, certo, il programma è aperto a tutti. Ci sono concorrenti che arrivano convinti di avere un talento che non hanno e altri che, invece, li guardi e pensi: “Ma dove sono stati finora?”. In questo senso il programma è una vetrina incredibile, soprattutto per i comici».

Per esempio?

«Penso ai “Trejolie” e a Francesco Arienzo».

Elio

Elio è entrato a far parte della giuria di “Italia’s Got Talent” e, grazie anche a costumi e parrucche, ha portato una ventata della sua inconfondibile allegria surreale: «Non conosco bene i meccanismi televisivi, mi muovo come voglio io, in maniera autonoma perché non c’è nessuno che mi dice “smettila”» commenta ridendo.

Guardava “Italia’s Got Talent” prima di diventarne un giudice?

«No, ma non guardavo nemmeno “X Factor” (dove è stato giudice per cinque stagioni, ndr). È un vantaggio perché arrivo in qualcosa di nuovo e non mi pongo limiti».

Che idea si è fatto dalle esibizioni che ha visto finora?

«I concorrenti mi sembrano interessanti perché non sono solo cantanti. Ho visto anche giocolieri e mentalisti, e mi piacciono molto le crew. Poi ci sono i cialtroni che, ovviamente, mi piacciono più di tutti (ride)».

Cosa pensa dei suoi colleghi della giuria?

«Con Frank c’è una grande intesa nata a “Lol - Chi ride è fuori”, ormai siamo una coppia indissolubile. Mara la conosco da tempo, è una certezza e ci stiamo reciprocamente simpatici. Federica si è rivelata come me l’aspettavo: da un lato ha la mentalità del campione, dall’altro è una persona normale».

Federica ha detto che l’aspetta in acqua per una sfida.

«Dovrà aspettare a lungo perché sono meno galleggiante di un masso».

Pensa che la sua esperienza a “Italia’s Got Talent” avrà un seguito?

«Me ne vado solo se mi mandano via!».