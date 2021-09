Tornano “Tú sí que vales” e “Amici”. E noi siamo già pronti a commuoverci, divertirci, stupirci!

Sabato 18 e domenica 19 settembre si riaccendono i riflettori sul talento! Su Canale 5 tornano due grandi appuntamenti con gli storici programmi di Maria De Filippi Alessandro Alicandri







Sabato 18 e domenica 19 settembre si riaccendono i riflettori sul talento! Su Canale 5 tornano due grandi appuntamenti con gli storici programmi di Maria De Filippi: “Amici” e “Tú sí que vales”!

Il volto che abbiamo scelto per raccontarvi i segreto del loro successo è la persona che durante la nuova stagione li rappresenterà al meglio entrambi: Giulia Stabile. L’ultima vincitrice di “Amici”, amatissima dal pubblico per il talento nella danza e per la sua innata simpatia, si aggiunge alla allegra banda dello show del sabato sera, e si occuperà di seguire tutto da dietro le quinte con le telecamere di Witty TV, visibile in streaming. Come ha già anticipato sui social personali, Giulia si è già perfettamente integrata anche con i giudici, con ironia e voglia di mettersi sempre in gioco.

La sua personalità travolgente e fuori dagli schemi farà certamente da apripista a quella che sarà invece la formazione della nuova classe di “Amici”. Dopo il grande successo ottenuto anche da Sangiovanni e Aka 7even e dai ballerini Tommaso Stanzani e Samuele Barbetta, molto diversi ma uniti da un carattere forte, anche quest’anno sarà dato grande spazio alla libertà creativa senza mettere da parte la voglia di imparare. Tra i professori sono confermati Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Qui sotto vi mostriamo quelle che secondo noi sono le ragioni per cui le due trasmissioni sono così amate, ma siamo anche certi che come ogni anno non mancheranno inaspettate sorprese.

5 ragioni del successo di "Amici"

La timidezza non abita qui Chiunque abbia deciso di condurre, giudicare o esibirsi nello storico studio di Roma, non può sottrarsi al gioco. In questo Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e anche la paurosa (per sua stessa ammissione) Sabrina Ferilli danno sempre il buon esempio, infilandosi anche nelle situazioni più strampalate o pericolose. Le esibizioni incredibili Dopo tantissimi anni, il programma riesce ancora a stupire, grazie a una ricerca approfondita dei più grandi talenti italiani e internazionali. Lo studio e la struttura organizzativa permettono di ospitare qualsiasi tipo di acrobazia e sport estremo, presentando spesso forme d’arte mai viste in televisione. Le grandi storie È un programma che punta tutto sull’adrenalina e sul divertimento, ma dietro i talenti ci sono anche commoventi storie di vita, che vengono raccontate con semplicità e delicatezza. In fondo per poter “valere” non bisogna per forza fare i fuochi d’artificio, come ha dimostrato chi si è presentato per raccontare al pubblico semplici ma importanti prove di solidarietà. La scuderia Scotti Da qualche anno esiste un torneo parallelo, quello della “Scuderia Scotti”: i personaggi più folli colgono subito l’attenzione di Gerry che si propone di diventare (per scherzo, ovviamente) il loro agente. La gara in qualche modo diventa reale: nessuno di loro vincerà il programma, ma torneranno a esibirsi per il gaudio del giudice e per farci sorridere. La velocità Sapete quante esibizioni sono state viste lo scorso anno durante le audizioni nelle prime 11 puntate? Quasi 200, tutte diverse! Il regolamento prevede pochi minuti in cui bisogna dimostrare tutto, quindi non c’è tempo da perdere. In una sola serata c’è modo di vedere, ogni sabato, tutte le sfumature dell’intrattenimento.

5 ragioni del successo di "Tú sí que vales"