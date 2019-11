“Tú sí que vales” 2019: tutte le esibizioni da non perdere

Sembrava solo una ballerina su una panchina, invece quel momento in stile "La La Land" si è trasformato presto in una vera magia. Sulle note di "Come foglie" di Malika Ayane, i tre ragazzi della Barcode Company si sono esibiti in evoluzioni pericolosissime rimbalzando su una trave.

Diego e Elena , 40 e 36 anni, sulle note di “Anche fragile” di Elisa, hanno presentato un balletto con alcuni accenni di trasformismo e acrobazie su corda sempre in coppia . La performance, emozionante, non poteva che colpire i giudici. Elena ha cambiato abito anche sul finale appesa alla corda. Incredibili.

“Tú sí que vales” 2019 - Le esibizioni più belle della seconda puntata

Scandivian Boards è il nome di un gruppo che si è cimentato in una disciplina alquanto curiosa. Sette giovani ginnasti si sono esibiti in grandi evoluzioni usando tre trampolini. Divisi in coppie, hanno usato il peso dei colleghi in atterraggio per farsi spingere verso l'alto. Doppi salti mortali, evoluzioni carpiate in aria. Uno spettacolo di grande abilità e coordinazione.

Patrizio Ratto ha 29 anni e non si accontenta di suonare magistralmente il pianoforte, ma è anche un bravissimo ballerino hip hop. Aveva già partecipato all'edizione 2015/2016 “Amici” arrivando fino alla fase finale. Da piccolo suonava il pianoforte e poi ha conosciuto la danza.

Dundu è un collettivo di burattinai. In una rappresentazione dal tema spaziale e una complessa animazione, hanno raccontato una storia che sembra uscita da un film. Sono riusciti a rendersi del tutto invisibili senza pareti o muri, semplicemente con l'aiuto del buio. Nell'esibizione viene coinvolta Sabrina Ferilli. Servono sei persone più un musicista di sitar, dal quale nasce l'idea di questo show.

Incredibile la capacità memonica di Shijir-Erdene Bat-Enkh. La sfida era memorizzare una sequenza di 52 carte da poker mescolate. È riuscito in un minuto a ripeterle senza imprecisioni. Non è tutto: l'atleta della memoria nella fase finale ha complicato il gioco facendo dividere le carte rimanenti in tre mazzetti con una sequenza diversa.

È carica di sensualità l'esibizione dell'ucraino Oleg Tatarynov. Apprezzato da Belen e Sabrina Ferilli anche per la sua bellezza, il giovane ginnasta si è esibito in evoluzioni su un palo basculante. Si è poi immerso in una vasca piena d'acqua, aumentando la spettacolarità dell'esibizione.

Claudio Zoffoli e Michelle Rizzolo sono due inventori di Torino. Nel 2017 la moglie di uno dei due è morta di tumore. Una notte, quando si è trovato ad aver bisogno di un'ambulanza, è dovuto scendere in strada per farsi trovare. È nata così "SOS qui", che permette di identificare meglio il numero civico di un palazzo dove c'è un'emergenza. I due sono alla ricerca di finanziamenti.



Igor Minerva non è solo un cantante, ma un imitatore di Claudio Baglioni. Nascosto dietro un muro luminoso, sembrava proprio l'originale. In un medley di canzoni tra cui "Questo piccolo grande amore" e "Strada facendo", ha lasciato tutti senza parole. Igor gira l'Italia nelle sue serate per cantare le canzoni del suo idolo. Croce e delizia: quando ha provato a entrare nel mondo della discografia è stato rifiutato proprio perché troppo simile a Baglioni.

