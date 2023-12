“Tutti in pista con Joey e Rina”: il divertimento (e le emozioni) della social dance su Real Time

Il 5 dicembre su Real Time arriva lo speciale dedicato al duo di ballerini più amato in Italia Alessandro Alicandri







Joey e Rina da San Gregorio di Catania hanno portato sul web, in Italia e nel mondo il divertimento dei balli di gruppo. Il 5 dicembre alle 23.05 sbarcano in tv su Real Time con uno speciale dedicato a loro e allo stile di danza che ha fatto impazzire tutti i social, da TikTok a Instagram. "Tutti in pista con Joey e Rina" è anche disponibile in streaming su discovery+.

Grazie alle loro coreografie facili da imparare ma non per questo banali, sono amatissimi anche dalle nuove generazioni che ogni giorno imitano e seguono i loro passi di danza. Quelle coreografie a un anno dal video virale sulle note "Bellissima" di Annalisa, continuano a catturare l'attenzione del pubblico, un pubblico trasversale che vuole conoscerli e ballare con loro. Oggi sono supportati anche dalla discografia, che ha trovato in loro un supporto perfetto per portare i brani al grande pubblico.

In "Tutti in pista con Joey e Rina" si raccontano i segreti, il metodo di lavoro e anche i protagonisti della loro scuola che spesso vediamo nei video in rete. Meluccia, Ottavia, Rosalba sono solo alcuni dei nomi che in questo "Episodio zero" impariamo a conoscere e amare. Sono tutte donne speciali: nonostante l'età matura che nel loro caso è letteralmente solo un numero, hanno un temperamento bellissimo da scoprire, così come una spontaneità che si sposa perfettamente con la cifra del canale che li ospita.

I due insegnanti, oltre a ballare, si raccontano nella loro storia d'amore ormai lunga 25 anni (anche se non si sono spostati) e parlano dei loro figli, Kate e Ryan. Interessante è il metodo di lavoro di Joey, che insieme a Rina attraverso un processo di improvvisazione, arrivano poi alla coreografia finale. Nulla è lasciato al caso: dietro ogni ballo c'è un grande studio tecnico che poi viene portato nella scuola e sul web in modo accessibile e divertente. "Tutti in pista con Joey e Rina" è un buon antipasto di quello che potrebbe magari essere, in futuro, un docu-reality parecchio divertente.