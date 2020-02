Tutto su “Amici 19”, il Serale: le eliminazioni, gli ospiti e le puntate

28 Febbraio 2020 | 14:35 di Alessandro Alicandri

Sul Serale di Amici 19 in partenza il 28 febbraio su Canale 5 ormai sappiamo molte cose, ma la più importante è che il vincitore o la vincitrice di quest'anno sarà una sorpresa assoluta. Mai come nel 2020 la competizione presentata da Maria De Filippi sarà accesa: in ordine alfabetico Francesco, Gaia, Giulia, Jacopo, Javier, Martina, Nicolai, Nyv, Talisa e Valentin si scontreranno tutti contro tutti, senza squadre, in lizza per sollevare il trofeo finale. Qui vi daremo ospiti, duetti, dettagli sul regolamento e sul meccanismo, specifiche sulle giurie e molto altro ancora.

Gli ospiti delle puntate

Nella prima puntata del 28 febbraio saranno ospiti Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Elisa e Ghali, Emma, J-Ax.

Elisa duetterà con Nyv

Emma duetterà con Gaia

Martina duetterà con J-Ax

Regolamento del Serale e meccanismo di gara

Il meccanismo di quest'anno prevede tre manche dove si esibiranno tutti gli artisti e per ogni manche ci sarà un primo classificato che passerà alla puntata successiva e gli altri (l'ultimo in particolare) sarà a rischio. A giudicarli ci sono tre diverse giurie: la prima e la più sorprendente sarà quella dei "vip" (ufficialmente chiamata "Commissione Esterna) formata da Vanessa Incontrada, Loredana Bertè, Gabry Ponte e il commento a caldo di Tommaso Paradiso (che non voterà).



La seconda giuria si chiama Var e sarà a tutti gli effetti una giuria tecnica: al suo interno troveremo (confermati dallo scorso anno) Beppe Vessicchio e Luciano Cannito. La terza giuria è formata dai professori (Commissione interna), la quarta dal televoto. Nella prima puntata del 28 febbraio ci saranno due eliminazioni e si arriverà man mano fino alla sesta puntata con i quattro finalisti. Proprio nella sesta puntata verrà proclamato il vincitore.

Le tre puntate successive saranno invece dedicate al torneo "All Star". C'è sempre una sfida in atto ma non voteranno più i professori ma i giornalisti. Ci saranno "vecchie glorie" di Amici ma anche ospiti che ruotano attorno al mondo di Maria, come Michele Bravi e Enrico Nigiotti. Nessuna eliminazione però: tutti i concorrenti in gara arriveranno fino alla fine.



Parallelamente avrà inizio una sezione di gara chiamata (non ufficialmente) "Amici Prof". Gli insegnanti, abbinati ai ragazzi, dovranno sfidarsi tra prove di canto e ballo. Con loro ci saranno Al Bano e Romina, ospiti di tutte le puntate.

I 10 concorrenti del Serale