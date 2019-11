Tutto su “Amici 19”. La classe, i professori e il regolamento

23 Novembre 2019 | 09:14 di Alessandro Alicandri

10 cantanti e 5 ballerini inaugurano la scuola del talento più famosa in Italia. “Amici 19” ha preso il via il 16 novembre tra tante novità e parecchie sorprese. La prima è la presenza di Anna Pettinelli nei panni della professoressa di canto (lei è un personaggio televisivo e radiofonico di grande esperienza, l'abbiamo vista in tv nell'ultima edizione di Temptation Island) e tantissimi volti tra quelli visti nella classe appena formata che stanno avendo con “Amici” una seconda possibilità.



Ci sono ancora tantissime cose da scoprire nel regolamento (e vi terremo aggiornati come sempre), ma la puntata ha visto alcuni nomi con un bel punto interrogativo sulla maglietta: Valentin (che dovrà sfidare Javier, solo uno dei due rimarrà nella scuola) Gabriele e Skioffi, da poco giudicato da una speciale giuria per i testi di alcune sue canzoni del passato, ma è comunque in sfida con Gabriele per ottenere il banco.

Radio101 è la radio partner di Amici. Ogni domenica a partire dal 24 novembre dalle 20 alle 21 gli alunni si alterneranno per far conoscere i loro brani preferiti e interagire con i fan del talent.

I professori di Amici 19

Per il canto

Rudy Zerbi (al decimo anno)

Stash (al secondo anno)

Anna Pettinelli (al suo esordio)

Per il ballo

Alessandra Celentano (al diciassettesimo anno)

Veronica Peparini (al settimo anno)

Timor Steffens (al secondo anno)



Insegnanti speciali

Alfonso Signorini (interpretazione)

Gli alunni di Amici 19: i nomi

Per il canto

Nyv

Gaia

Jacopo

Devil Angelo

Francesco

Giulia

Martina

Michelangelo

Stefano

I Nico (band)



Per il ballo

Alioscia

Talisa

Federico

Giorgia

Sofia



Gli eventi principali

- Skioffi, da tempo (ben prima di Amici) criticato sul web per alcuni testi di canzoni che parlerebbero del mondo femminile in modo misogino e sessista, viene messo a confronto con una giuria tecnica formata da Andrea Conti, Massimo Galanto, Mauro Coruzzi (Platinette), Wad, Frank White, Daniele Bocciolini (Commissione Famiglia e Minori dell’ordine avvocati di Roma), Noemi, Barbara Palombelli e Elisabetta Scala (Moige), Angela Azzaro. La decisione della giuria su tenerlo o mandarlo via dalla scuola verrà resa pubblica nella puntata del 23 novembre.

Il regolamento

- Ci sono 17 banchi disponibili

- Sono stati introdotti il "libretto dello studente" (dove vengono inseriti i voti) e le "note" che determineranno assieme alle esibizioni il rendimento dei giovani alunni.

Vocal coach e insegnanti di ballo

Raffaella Misiti (canto)

Natalia Titova (ballo)

Andreas Muller (ballo)

Marcello Sacchetta (ballo)