Tutto su “Amici 20″, il pomeridiano: la classe, il regolamento le sfide e le puntate

14 Novembre 2020 | 13:59 di Alessandro Alicandri

Le porte della scuola di Amici sono di nuovo aperte! È tempo di conoscere dal 14 novembre su Canale 5 tutti gli alunni, il regolamento e le novità di questa edizione 2020/2021 nella sua fase pomeridiana. Da lunedì 16 alle 19 su Italia Uno sarà possibile vedere la prosecuzione delle puntate del sabato e la vita nella scuola.

Amici 20: Arisa e Lorella Cuccarini insegnanti ufficiali

La classe (15 banchi su 16)

Questi sono i ragazzi che abbiamo visto entrare nella classe il 14 e che entreranno nella puntata del 16 novembre.



Per il canto: Arianna Gianfelici, Luca Marzano (Aka7even), Esa Abrate, Giovanni Damian (Sangiovanni), Federica La Rocca, Giulio Musca, Letizia Bertoldi (La lirica), Leonardo La Macchia (Elle), Raffaele Renda, Carlo Evandro Ciaccia.



Per il ballo: Samuele Barbetta, Martina Milidi, Rosa Di Grazia, Giulia Stabile, Riccardo Guarnaccia.

Prima puntata del 14 novembre: i fatti principali

- Per l'inizio di Amici e per la ventesima edizione c'è in studio una rappresentanza di alunni delle precedenti annate: tra questi c'è Irama, Alessandra Amoroso, Stash e molti altri come Riki, Giordana Angi, Andreas Muller. Elena D'Amario, Alessio Gaudino e molti altri. Gaia Gozzi porta in studio la coppa di Amici in quanto ultima vincitrice del proogramma.

- Entrano nella scuola San Giovanni (cantante, scelto da Zerbi e Pettinelli), Federica (cantante scelta da Arisa), Rosa (ballerina, piace alla Cuccarini), Esa (cantautore, piace a Zerbi), Samuele (ballerino, piace alla Peparini), Aka7even (piace alla Pettinelli), Martina (piace alla Cuccarini), Giulio (cantautore, piace a Arisa), Arianna (cantante, piace a Zerbi), Giulia (ballerina, piace alla Peparini), Evandro (cantante, piace a Rudy Zerbi), Raffaele (cantautore, piace alla Pettinelli), Leonardo (cantante, piace a Arisa e Zerbi).

- Irama si è esibito con "Un giorno in più", Gaia canta "Coco Chanel", Elodie "Feelin Good", Giordana Angi "Casa", Alessandra Amoroso con "immobile", Stash e i The Kolors "Everytime".

Il regolamento del pomeridiano

- I ragazzi, per evidenti motivi legati all'emegenza Covid vivranno fin da subito, 24 ore su 24, solo all'interno della scuola.

- I professori, con un'apposita leva, possono interrompere la musica (o la base) dell'esibizione. Un sì di uno solo dei professori fa accedere al banco. I professori quindi accettano gli alunni sotto la loro ala.

- Quest'anno i ragazzi non saranno divisi in due squadre, ma ognuno lotterà per difendere il proprio banco.