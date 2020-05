Tutto su “Amici speciali”, dal 15 maggio su Canale 5

14 Maggio 2020 | 9:10 di Alessandro Alicandri

È tempo di tornare sul palco di “Amici” per nuove emozioni. Da venerdì 15 maggio su Canale 5 parte “Amici speciali”. A otto anni dal celebre torneo dei “Big” provenienti da tutte le edizioni, qui partecipano personaggi che hanno fatto la storia del talent show, ma anche qualche sorpresa.

E se durante l’ultimo Serale i concorrenti si trovavano in competizione “tutti contro tutti”, ora si torna alla classica divisione in due squadre. I 12 talenti si sfideranno per quattro puntate nel ballo e nel canto, senza eliminazioni, ma per ottenere premi destinati alla solidarietà in collaborazione con lo sponsor Tim.

A giudicare le esibizioni vedremo una nuova giuria formata da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato. A monitorare i talenti troveremo alcuni tra i più importanti network radiofonici rappresentati da Alessandro Sansone per Radio 105, Anna Pettinelli per Rds, Daniela Cappelletti per Radio Italia e Federica Gentile per RTL 102.5.

SAVE THE DATE: venerdi 15 Maggio in prima serata su canale 5 la PRIMA PUNTATA di #AmiciSpeciali con TIM insieme per l’Italia! Avete già deciso per chi farete il tifo? Posted by Amici di Maria De Filippi on Sunday, May 10, 2020

Anche se la trasmissione ha dei limiti dovuti al rispetto dei decreti governativi, “Amici speciali” promette grande divertimento. Tutto questo sarà possibile grazie alla genialità del direttore artistico Giuliano Peparini, che già nel corso del Serale era riuscito ad adattare i balletti al distanziamento sociale.

Da molti giorni i ragazzi sono tutti convocati a Roma per le prove: per il canto ci saranno l’ultima vincitrice Gaia Gozzi, i The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi e il trapper campione di ascolti su Spotify Random. Tra i ballerini rivedremo il finalista del 2020 Javier Rojas, Gabriele Esposito, Alessio Gaudino, Andreas Müller e Umberto Gaudino. Nei progetti iniziali erano previsti anche Enrico Nigiotti, assente per un lutto, e i ballerini Sebastian Melo Taveira e Vincenzo Di Primo, entrambi impossibilitati a raggiungere Roma per le misure di sicurezza a contrasto del coronavirus.

La pubblicità del programma ha come colonna sonora “The show must go on” dei Queen: significa “lo spettacolo deve continuare”, nonostante tutto.