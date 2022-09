Tutto sul “GF Vip”: i concorrenti, le nomination e gli eliminati

Al via lunedì 19 settembre, in prima serata su Canale 5, la nuova edizione del reality Redazione Sorrisi







Al via lunedì 19 settembre, in prima serata su Canale 5, la nuova edizione del “Grande Fratello Vip” con due appuntamenti settimanali (lunedì e giovedì). Il reality è condotto per la quarta volta consecutiva da Alfonso Signorini. Al suo fianco, una coppia di opinioniste inedita formata da Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

I concorrenti

I protagonisti di questa edizione sono 23: 12 donne e 11 uomini.

Giovanni Ciacci

Wilma Goich

Pamela Prati

L'identità e le storie degli altri 20 concorrenti saranno svelate nel corso delle prime due puntate.

La settima edizione del “GF Vip” ha una Casa e uno studio interamente rinnovati, oltre a un’area social dalla quale Giulia Salemi, in tempo reale, leggerà tutti i commenti del mondo web.

Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) è colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa.

Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono essere aggiornati sulle notizie dell’ultima ora dalla Casa nel corso della diretta con Alfonso Signorini ogni lunedì e giovedì alle ore 16.45 circa su Canale 5. Inoltre, è possibile seguire, sempre in diretta, i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì alle 12.30 e dal lunedì al sabato dall’1 di notte).