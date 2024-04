Tutto sull’infortunio di Gaia e su Aurora, la sostituta al Serale di “Amici 2024”

La notizia clamorosa ha fatto discutere. Ecco dall'inizio, tutti i fatti accaduti nel talent Redazione Sorrisi







Gaia De Martino è stata tanto fortunata perché è una delle ballerine più amate di questa edizione di "Amici" ma anche un po' sfortunata perché protagonista di più infortuni. L'ultimo, durante il corso del Serale. Durante una coreografia infatti, come si è visto nella puntata pomeridiana del 9 aprile, la ballerina si è fatta male a un ginocchio. Controllata da uno specialista, è poi emersa una notizia che nessun ballerino vorrebbe mai sentire.

Maria De Filippi ha detto a Gaia questo: «Sei andata a fare una visita. Quello che hai comporta che tu stia ferma per tre settimane, non c'è nessuna operazione, niente, ma devi stare ferma per tre settimane. E questo diventa incompatibile con una gara». Gaia, piuttosto affranta, capisce subito che non c'è possibilità di gareggiare. «Nella vita di un ballerino o di un atleta, questo può capitare» dice Maria per consolarla. Aggiungendo però poi per maggiore chiarezza: «Non possiamo far finta di niente, ci dispiace tanto, credimi. Io non so se questo ti può essere di consolazione, immagino che l'anno prossimo questo programma ci sarà e tu sarai una delle allieve. Ma io non posso più farti ballare, semplicemente non puoi più ballare, ti devi ritirare, è una cosa diversa».

Nella puntata del 10 aprile, è stata poi formalizzata una proposta che ha fatto molto discutere, l'inclusione di una ballerina esterna per sostituire gara fino al suo completo recupero. La proposta, arrivata da Raimondo Todaro, viene presto accettata da Gaia dopo le iniziali perplessità. Parlavamo di una proposta che ha fatto molto discutere e il motivo è semplice: alcuni compagni di avventura hanno espresso delle perplessità sulla sua permanenza nel programma, ritenendo in qualche modo "non meritevole" il suo permanere in gara attraverso un'altra ballerina.

In casetta, di fronte a Gaia stessa, in molti si sono espressi non favorevoli a questa idea: tra le voci più forti c'è quella di Mida, che ritiene che sia ingiusto far entrare una persona che non ha fatto sette mesi di percorso. In modo molto simile la pensa Dustin, il quale è perplesso sulle potenziali capacità della ragazza, magari più brava della stessa Gaia. Di parere simile è anche Marisol, così come Sofia. In questo discorso si inserisce, implicitamente, anche l'uscita recente di ballerini talentuosissimi. Questo fatto ha naturalmente fatto arrabbiare tantissimo Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. La professoressa di canto ha letto una lettera che, in sintesi, rimarca la mancanza di empatia di persone che in questi mesi stanno fortemente giovando del programma, a prescindere dall'esito della gara, con un particolare riferimento alle frasi di Mida. L'intento di Anna Pettinelli, nella lettera letta nella puntata dell'11 aprile, è far capire che il punto di vista non è la gara, ma il non buttare via il lavoro di mesi fatto con Gaia.



L'arrivo di Aurora

Sempre nella puntata dell'11 aprile, Aurora Ranvestel entra in gioco e si presenta alla squadra rimarcando l'onore di sostituire Gaia e la grandezza dell'occasione di poter ballare in un programma così prestigioso. Aurora non è nuova a Amici: lo scorso anno fece le selezioni per il programma rimanendo in casetta durante le festività prima di decidere se confermarla o meno. Non venne confermata Anche lei è reduce da un brutto infortunio proprio a un ginocchio che non l'ha fatta ballare per un anno. Lei è una ballerina di danze latino-americane già nota a Raimondo Todaro (è siciliana ed è insegnante) ed qui è tornata in un ruolo molto delicato, in attesa del ritorno di Gaia.