Ultimo, “Buongiorno vita”: il racconto dell’evento e l’ascolto del singolo

Il 22 aprile 2021 sarà ricordata come una data molto speciale. Ecco il primo evento dell'artista su Live Now Alessandro Alicandri







In diretta dal Parco archeologico del Colosseo, Ultimo il 22 aprile torna a farci emozionare (e tanto) con la sua voce. Lo fa con uno speciale evento durato 40 minuti, visibile in streaming da oggi e per le prossime due settimane su Live Now, servizio di streaming video a pagamento, visibile sia dal sito ufficiale e in App su mobile. L'occasione nasce anche per presentare “Buongiorno vita”, il nuovo singolo.



Il brano arriva proprio il 23 aprile e viene suonato per la prima volta nella magica cornice del Colosseo. Il live si apre proprio così, con "Buongiorno vita”. È un commovente inno all'esistenza: parla tanto di Niccolò, parla della vita di tutti... perché si interroga su ciò che c'è da perdere e ciò che c'è da difendere diventando grandi. Ecco la scaletta completa dell'evento:



"Buongiorno vita”

“La stella più fragile dell'universo”

“Pianeti”

“22 settembre”

“Piccola stella”

“Cascare nei tuoi occhi”

“Peter Pan”

“7+3”

“Rondini al guinzaglio”

“Sogni appesi”



L'esibizione è stata totalmente eseguita in una lunga sequenza senza pause, alternando il canto, intensi momenti di pianoforte e la voce unica di Ultimo che amiamo.