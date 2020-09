Uomini e Donne, Alessandro e Stefania: tre settimane, due Over, un grande amore

29 Settembre 2020 | 14:59 di Alessandro Alicandri

Se sono rose fioriranno ma le loro sono sbocciate davvero in fretta. I due over Alessandro e Stefania escono dal programma dopo appena tre settimane di conoscenza. Dopo l'arrivo di Alessandro nel parterre, i due si sono subito trovati: Alessandro è un uomo brillante, dandy, un po' folle. Stefania è una donna composta, parecchio solare ma diffidente verso le moine degli uomini... cialtroni.

Il loro rapporto è decollato in fretta (lei dice che lui è "un vortice", lui dice di lei che è "geniale") ma ha avuto una piccola battuta di arresto. Alessandro la settimana scorsa ha chiesto a Stefania di non raccontare in redazione di aver fatto l'amore con lui e poi invece l'ha raccontato proprio lui ai redattori. Perché? Stefania si è sentita in qualche modo tradita e ha messo in dubbio le sue convinzioni su Alessandro.

Alessandro, uomo intelligente e molto brillante, ha fatto in fretta a farsi perdonare. Nella puntata del 29 settembre decidono di lasciare il programma organizzando un viaggio di quattro giorni a Venezia per conoscersi meglio. Si chiamano "amore", hanno già la loro canzone romantica ("Complici" di Gianna Nannini) e un futuro sentimentale tutto da scrivere. Gemma Galgani, emozionatissima per il loro nascente sentimento, non ha nascosto la sua delusione per non avere altrettanta fortuna nei sentimenti.