Uomini e Donne: è rivoluzione! Le esterne “noiose” non verranno trasmesse

11 Settembre 2020 | 15:25 di Alessandro Alicandri

Basta alle esterne senza contenuti! È questa la novità introdotta nella nuova edizione. Nelle precedenti stagioni tutte le esterne venivano sempre trasmesse. Maria De Filippi nella puntata dell'11 settembre annuncia di non voler far montare e di non trasmettere quindi le esterne che si rivelano... noiose! La prima vittima di questa regola è il corteggiatore Ludovico, uscito con la tronista Sophie.

Secondo quanto dichiarato dalla giovane Sophie, lei si è sentita “una giornalista che fa un interrogatorio” trovandosi davanti una persona eccessivamente timida che rispondeva a monosillabi, non proponendo argomenti ma soprattutto non corteggiandola. Sophie ha così deciso di abbandonare l'esterna ma Ludovico sembra non essersi reso conto della sua carenza di iniziativa.

Gli autori hanno quindi deciso di non mandare in onda il loro incontro. Non è tutto: secondo quanto detto da Maria De Filippi, le esterne in luoghi particolari (come le giostre, ad esempio) saranno sempre meno frequenti. La redazione ha rivelato di aver scelto in passato quei luoghi curiosi solo perché davano “contenuto” a esterne dove mancava la chimica tra i due.

“Secondo me se tra due persone c'è attrazione, possono anche stare seduti su una panchina”. Ludovico non è stato eliminato, giustificandosi dicendo di essere un ragazzo timido e “non abituato a corteggiare le donne” ma attenzione: se in futuro Ludovico si dovesse comportare in modo così poco propositivo e poco interessante, dovrà lasciare il parterre dei corteggiatori.