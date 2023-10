“Uomini e donne”, i tre nuovi tronisti Manuela, Cristian e Brando si raccontano

I protagonisti hanno storie diverse alle spalle, ma tutti sperano la stessa cosa: di trovare l’anima gemella Alessandro Alicandri







Da oltre 20 anni “Uomini e donne” è il luogo dove centinaia di ragazzi, ragazze e persone più adulte cercano l’anima gemella in tv. Ogni pomeriggio su Canale 5, davanti alla padrona di casa Maria De Filippi, vanno in onda gli aggiornamenti sugli incontri dei “tronisti” e delle “troniste”, che sono i protagonisti del programma. I tronisti vengono chiamati così perché siedono su una sedia che assomiglia a un trono regale e tutti i giorni incontrano aspiranti corteggiatori, li scelgono chiacchierando con loro ed escono fuori dallo studio, seguiti dalle telecamere, per approfondire la conoscenza, in quelle che vengono chiamate “esterne”. Da molti anni ormai ci sono anche gli “Over”, ovvero persone più in là con gli anni, che si mettono in gioco nel ruolo di dame o cavalieri. Mentre gli Over possono uscire e incontrarsi liberamente, anche non seguiti dalle telecamere, ciò non è permesso per il trono classico.

Ma prima di entrare nel vivo delle dinamiche tra i nuovi tronisti e corteggiatori, anche quest’anno nelle prime puntate di “Uomini e donne” hanno fatto incursione alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di “Temptation Island”, accompagnati da Filippo Bisciglia (che si sta preparando per l’edizione invernale del programma). Anche tra loro, tra coppie “scoppiate” e proposte di matrimonio, ce ne sono di cose da raccontare!