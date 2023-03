“Uomini e donne”, il tronista Federico Nicotera si racconta

L'ingegnere aeronautico di 25 anni è stato uno dei tronisti più apprezzati della storia del programma Federico Nicotera e Carola Carpanelli Alessandro Alicandri







Sì, siamo davvero tutti d’accordo: Federico Nicotera, ingegnere aeronautico di 25 anni, è stato uno dei tronisti più apprezzati della storia di “Uomini e donne”. Il motivo? Lo chiediamo a lui.

Perché è piaciuto tanto?

«Non saprei di preciso ma credo di essermi concentrato sul mio obiettivo, trovare una persona di cui innamorarmi senza preoccuparmi del contesto: mi si è visto geloso, fumantino e, in maniera inaspettata, sensibile».

Non era sensibile prima?

«Sono cresciuto come “l’uomo di casa” con mamma e due sorelle, senza la presenza di un padre, quindi “fare corazza” per me era un’abitudine».

Invece in questi mesi le sue emozioni sono sempre venute a galla.

«È dura la vita di una persona che non ha tempo di piangere, che deve prendere decisioni importanti fin da piccolo per sopravvivere. Qui ho smussato gli angoli più testardi e cinici del mio carattere».

Quello con Carola, la sua scelta, è stato un colpo di fulmine?

«Sì. Ma avevo le mie paure».

Così l’ha messa a dura prova.

«Io ho affrontato i miei timori, così come lei ha affrontato i suoi. Mi è piaciuta fin dal primo istante ma non si faceva “leggere dentro”, la chiamavo “Frozen” come la regina di ghiaccio del cartone animato».

Il pupazzo non di neve, ma un panda, è diventato il simbolo della vostra relazione.

«Quando me l’ha regalato con quel fumetto con su scritto “Mi dispiace”, l’ho tenuto in sala da pranzo: ogni giorno tornando dal lavoro lo guardavo ed era un po’ come se Carola fosse lì, a farmi capire che per lei ero importante. L’ho riportato in studio per farle capire che sarebbe stata la mia scelta. Adesso lo ha lei e lo tiene sopra il tavolo».

Ora come si sente?

«Amato. È tutto ciò che speravo di trovare nel quotidiano. Lei è straordinaria perché ha stravolto la mia vita rendendola migliore. Sono contentissimo».

Sua mamma che dice?

«Sappiate che mia madre e le mie sorelle sono gelose di me. Nonostante questo la adorano, hanno capito che Carola mi dà molta serenità. E io a lei, credo».

Per verificare chiamiamo proprio Carola, studentessa 21enne di Varese. La sua voce è dolcissima.

Dopo le traversie del trono, oggi Federico la rende serena?

«Sì. Federico faceva il duro ma è un “patatino” e io mi sento come una 15enne alla prima cotta. Mi sembra di conoscerlo da anni e in realtà ho capito che siamo molto simili, anche nei lati un po’ più brutti o strani. Ho capito che lui mi capisce. Ora mi auguro che ognuno di noi si realizzi innanzitutto come persona, per dare vita a una coppia ancora più forte. Se dovessi continuare a essere felice come sono felice ora, non avrei bisogno d’altro nella vita. È un uomo bellissimo in ogni senso, e non ho mai incontrato nessuno come lui. Ora siamo sereni, abbiamo tanti progetti e questo per me è più che abbastanza».